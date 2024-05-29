Надя Дорофєєва зважилася на зухвалий б'юті-експеримент - як вона виглядає зараз

Dorofeeva провела репортаж прямо з крісла в салоні краси, та похвалилася перевтіленням.

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Надя Дорофєєва новини - Dorofeeva змінила зачіску / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва - одна з найкрасивіших жінок вітчизняного шоу-бізнесу. Хейтери нерідко критикують її модні рішення, проте артистці вдається йти в ногу з сучасними модними віяннями та створювати власні тренди.

Як артистку з привабливою зовнішністю Дорофєєву високо цінують за вміння перевтілюватися: у побуті вона обирає більш стримані образи, а на сцені та в кліпах абсолютно не стримує свою жіночність.

Втім, ця тенденція почала все частіше просочуватися і в повсякденні луки Додо, якими вона охоче ділиться з підписниками у своєму блозі в Instagram. Наприклад, сьогодні вона повідомила, що змінила зачіску.

відео дня

Співачка показала в сторіс коротке відео з перукарського крісла, в якому похвалилася обновкою - вона зробила собі чубчик. Дорофєєва обрала подовжену версію чубчика-шторки, який перукар уклав у напрямку від обличчя.

Надя Дорофєєва новини - Dorofeeva змінила зачіску / instagram.com/nadyadorofeeva

Хто така Надя Дорофєєва? Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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