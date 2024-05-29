Надя Дорофєєва зважилася на зухвалий б'юті-експеримент - як вона виглядає зараз

Українська співачка Надя Дорофєєва - одна з найкрасивіших жінок вітчизняного шоу-бізнесу. Хейтери нерідко критикують її модні рішення, проте артистці вдається йти в ногу з сучасними модними віяннями та створювати власні тренди.
Як артистку з привабливою зовнішністю Дорофєєву високо цінують за вміння перевтілюватися: у побуті вона обирає більш стримані образи, а на сцені та в кліпах абсолютно не стримує свою жіночність.
Втім, ця тенденція почала все частіше просочуватися і в повсякденні луки Додо, якими вона охоче ділиться з підписниками у своєму блозі в Instagram. Наприклад, сьогодні вона повідомила, що змінила зачіску.
Співачка показала в сторіс коротке відео з перукарського крісла, в якому похвалилася обновкою - вона зробила собі чубчик. Дорофєєва обрала подовжену версію чубчика-шторки, який перукар уклав у напрямку від обличчя.
Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше стало відомо, що популярна українська співачка і фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2024 Skylerr потрапила в ДТП. Вона стала жертвою неадекватного порушника, який втік із місця злочину.
Також зірка "МастерШефа", колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво натякнув на вагітність подруги, яка ще кілька місяців тому розповідала про роман із чоловіком "з ресторанної сфери".
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