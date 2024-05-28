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Ектор Хіменес-Браво натякнув на вагітність подруги: "Не можемо приховувати"

Анна Підгорна
28 травня 2024, 22:48
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Зірка шоу "МастерШеф" підкинув фанатам нову подробицю свого особистого життя.
Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво новини - Ектор спровокував чутки про вагітність Мартиновської / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Влітку 2022 року колумбійський шеф-кухар і зірка шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розбив серця багатьох українських прихильниць, коли заявив, що більше не самотній. За його словами, він завів стосунки з молодою українкою, яка під час повномасштабної війни виїхала за кордон. Кулінар навіть публікував фотографії з нею, але завжди приховував ім'я та обличчя своєї обраниці.

Та стосунки на відстані, схоже, дали свої плоди, адже сьогодні Ектор разом із колегою по "МастерШефу" Ольгою Мартиновською вирішили, що "більше не можуть приховувати" дещо дуже пікантне.

На сторінках шеф-кухарів в Instagram з'явилося відео, на якому Ольга дбайливо гладить животик, а Ектор тримає повітряну кулю з написом "Хлопчик чи дівчинка". Такі зазвичай використовують на гендер-паті, щоб дізнатися стать майбутньої дитини.

відео дня

У коментарях Хіменес-Браво і Мартиновську то вітають з майбутнім потомством, то очікують, що скоро кулінари оголосять про новий проєкт. Самі "майбутні батьки" поки тримають інтригу.

До слова, восени 2023 рокуОльга Мартиновська заявила, що завела роман із чоловіком із ресторанної сфери, з яким їй дуже комфортно.

Дивіться відео Ектора Хіменес-Браво та Ольги Мартиновської:

Хто такий Ектор Хіменес-Браво?

Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномашстабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська ведуча та акторка Лілія Ребрик зізналася, як поява в її родині третьої доньки вплинула на її особисті стосунки з чоловіком, хореографом Андрієм Диким.

Також співак Арсен Мірзоян розповів про шлюб із Тонею Матвієнко. Він зазначив, який атрибут сімейних стосунків став дуже швидко "муляти" артистці, хоча сам Мірзоян його береже.

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