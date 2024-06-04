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Набридло вмирати: Узелков матом звернувся до українських ведучих

Олена Кюпелі
4 червня 2024, 10:59
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В'ячеслав Узєлков несподівано розлютився на українських журналістів.
Вячеслав Узелков
В'ячеслав Узєлков напав на журналістів/ колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков, який нещодавно повідомив, що був близький до смерті, істерично звернувся до відомих українських журналістів, де матом повідомив про те, що він ще живий.

На своїй сторінці в Instagram, спортсмен опублікував фото себе на лікарняному ліжку, де гнівно накинувся на Дмитра Гордона, Машу Єфросиніну, Дмитра Гордона і Славу Дьоміна.

Узєлков матами став звертатися до них і повідомив, що живе їм на зло. "Мені набридло (неценз. - авт.) помирати. Але я живу цим нехорошим людям (неценз. - авт.) на зло", - нервує Узелков.

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Хто такий В'ячеслав Узелков?

В'ячеслав Узелков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру у 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

В'ячеслав Узєлков визвірився в мережі
В'ячеслав Узєлков визвірився в мережі / Скриншот Instagram/uzelkov_official

Далі він перераховує прізвища ведучих, яких він написав із маленької літери. Він також додав, що навмисно так зробив, бо не поважає їх.

Пізніше, спортсмен видалив свій емоційний пост.

Що стало причиною такого випаду, історія замовчує. Однак раніше, він уже теж "нападав" на Гордона і Дьоміна. Узелков, який раніше звинуватив колишню дружину Марину Боржемську в тому, що він не спілкується з дітьми, обурився тим, що Гордон і Дьомін "порушують жіночі питання". Можливо, боксер незадоволений тим, що його колишня дружина Марина Боржемська нещодавно дала інтерв'ю Дьоміну, в якому розповіла про їхній шлюб.

Нагадаємо, В'ячеслав Узєлков раніше перебував 22 роки (1999-2021) у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Їхнє розлучення супроводжувалося гучними скандалами, відгомони яких і сьогодні час від часу потрапляють у пресу.

Також, Узелков нещодавно переніс операцію на серці і публікував кадри з лікарняного ліжка.

Про нові стосунки, які боксер бажає зробити максимально непублічними, він заговорив ще в жовтні 2021 року, а в лютому 2022 року натякнув, що заручився з обраницею.

Раніше також Узелков показав фото, як його зустрічали з лікарні - його вірний пес і загадкова супутниця, яку він пообіцяв приховувати від громадськості. Це перший знімок коханої боксера.

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