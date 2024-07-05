"Треба валити": Пугачова попередила своїх друзів про небезпеку залишатися в Росії

Алла Пугачова активно закликає своїх друзів виїжджати з Росії.

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Алла Пугачова звернулася до своїх друзів/ колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Російська легендарна співачка Алла Пугачова, яка публічно засудила незаконне вторгнення РФ в Україну і поїхала з сім'єю жити до Ізраїлю, звернулася до своїх друзів, щоб ті швидше виїжджали з терористичної Росії.

Як пише пропагандистський телеграм-канал "Кремлівська табакерка", про це їм нібито повідомив близький друг співачки, який живе в Москві.

"Аллочка зателефонувала, сказала, що радить мені через місяць, максимум два, виїхати з Росії. Потрібно валити, так і сказала. Хоча б на півроку. Чому, навіщо, нічого не пояснила. Мовляв, тільки під час зустрічі. Я поки не вирішив, чи їхати. Але Аллочка, напевно, щось знає", - сказав він.

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"За нашими даними, такі самі дзвінки від Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна отримали ще близько десятка їхніх друзів і подруг, які зараз живуть у Москві та Пітері. Що означає заклик їхати, ніхто з них не знає", - пишуть пропагандисти.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Тим часом, путінський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що не розуміє сенсу цих дзвінків. "Це роблять внутрішні вороги", - повідомили інші джерела в АП.

"Не виключаю, що вона щось таке знає. Але складно сказати, що саме", - заявило джерело.

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Зазначимо, нещодавно Алла Пугачова показала романтичну прогулянку з Максимом Галкіним на яхті. Звісно, не обійшлося і без уїдливих коментаторів із терористичної Росії, які традиційно називають пару "онуком і бабусею".

А також Юрій Рибчинський заявив, що місяць тому зідзвонювався з Аллою Пугачовою. Артист не став повністю переказувати розмову з Пугачовою, але заявив, що згоден з її думкою щодо країни-окупанта Росії.

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