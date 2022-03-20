"Сподіваюся, що його існування самотнє та порожнє": Хіларі Дафф різко висловилася про Путіна

Хіларі Дафф різко висловилася про політику Путіна / instagram.com/hilaryduff

Американська акторка Хіларі Дафф, створила на своїй сторінці в Instagram пост в підтримку Україні.

Артистка опублікувала серію фотографій - українців на тлі зруйнованих будинків, міст і сіл, ридаючі біженці та ін.

В описі до знімків Дафф поділилася, що вона в жаху від щоденних новин, які приходять з охопленої війною України: "Дивитися новини нестерпно. Я не можу уявити день за днем цю реальність ... Страх. Втрата. Втрата всього, що ти любиш і заради чого важко працював. Розлучитися зі своєю сім'єю або дивитися, як вони вмирають. Не мати можливості упокоїти їх. Ніякої безпеки. Немає їжі.

У цих українців є гордість і сила, які неможливо відібрати.

Тепер ще й торгівля людьми - це проблема жінок і дітей, що біжать з країни. Я просто ридаю, думаючи про це. Втеча з одного пекла в інший".

Також вона висловила своє негативне ставлення до лідера країни-окупанта Володимира Путіна: "Бісів Путін. Я сподіваюся, що його існування таке самотнє, замучене і порожнє. Гроші не роблять людей щасливими. Це може полегшити ваше життя, але моя єдина надія на те, що, з милості Божої, його життя нещасне".

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Це не вперше, коли зарубіжні знаменитості підтримують Україну. Наприклад раніше з пропозицією українським біженцям зупинятися у нього вдома виступив британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса. Він заявив, що візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла – Homes for Ukraine.

Також раніше повідомлялося, що австралійська актриса Ребел Вілсон показала президенту РФ Володимиру Путіну середній палець, підтримавши Україну. Все сталося на церемонії вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.

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