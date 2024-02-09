На співачку Йолку накинулася перехожа у Москві

Співачка Йолка знімалася в кліпі, але не так, як цього хотілося перехожій.

https://glavred.net/stars/na-pevicu-elku-nabrosilas-prohozhaya-v-moskva-10540478.html Посилання скопійоване

Співачці Йолці порадили виправити ходу / Колаж Главред, фото Instagram/ elkasinger

Співачка українського походження Йолка, яка тривалий час працює в Росії і мовчить про жорстоке військове вторгнення терористичної Росії в Україну та продовжує розважати своїми піснями росіян, потрапила в неприємну ситуацію в терористичній Москві.

За інформацією російського пропагандистського телеграм-каналу Звездач, артистка з командою знімала свою проходку на вулиці, але жінці, яка спостерігала за цим, подача співачки не сподобалася:

"Треба мати стрибучість якусь! Молода ж. Ну, коли в польоті. А то пішла, як ця...", - поділилася експертною думкою мадам.

відео дня

Ялинку облаяли перехожі в Москві / Скріншот Звездач

"Критику Йолка сприйняла спокійно і на другий дубль виправилася, а жінка залишилася задоволена", - пишуть пропагандисти.

Зазначимо, співачка Йолка, яка народилася в Ужгороді, жодного разу не висловилася щодо війни в Україні. Ба більше, вона не просто мовчить про жорстокий напад на Україну, а вона продовжує співати і радувати своїми концертами росіян.

Раніше стало відомо про те, що Йолка могла донатити гроші на українську армію. Таке відкриття про Єлизавету Іванців (справжнє ім'я співачки) зробив блогер Богдан Беспалов.

Нагадаємо, раніше український режисер-постановник Олег Бондарчук розповів про українських артистів і медійників, які мовчать про війну в Україні та співпрацюють із Росією. Зокрема, він згадав про хореографа Василя Козара, попспівачку Анну Asti (уродженку Черкас) тощо. Відповідний коментар він зробив в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.