На Макса Барських написали заяву в поліцію за виконання пісні російською мовою

Представники Барських дивляться на цей інцидент дуже по-філософськи.

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Макс Барських заспівав на концерті в Кременчуці російською мовою / колаж: Главред, фото : instagram.com/max_barskih

Співак Макс Барських відноситься до категорії українських артистів, які успішно будували кар'єру в країні-окупанті. Однак після початку повномасштабної війни музикант публічно висловив свою підтримку рідній країні, заборонив використання своїх творчих напрацювань в рф, і зараз дає благодійні концерти.

Від своїх російськомовних хітів Барських поки відмовлятися не готовий. Поступово він перекладає їх на українську мову, і поки на цьому етапі у нього виникають неприємності. На концертах він все ще співає російською, чим викликає невдоволення у деяких фанатів.

Наприклад, після концерту в Кременчуці, на якому Макс Барських заспівав пісню "Берега" російською мовою, на артиста був складений протокол. Заява написана на прохання одного з глядачів провести правоохоронними органами перевірку. Про це повідомляє Telegram- канал "Х Кременчук"

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Сам співак цю новину ніяк не прокоментував, проте його представники в бесіді з редактором УНІАН відзначили, що "зараз всі сили Барських спрямовані на допомогу ЗСУ та українцям, які постраждали від обстрілів. А заборонити комусь писати заяви в поліцію вони не можуть".

Після концерту в Кременчуці на Макса Барських написали заяву в поліцію / колаж: Главред, фото: t.me/h_kremenchug

Раніше український ведучий Костянтин Грубич, який замінив Влада Яму на популярному інфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступився за хореографа, якого критикують за переїзд до США під час війни.

Також співачка Анна Трінчер влаштувала рознос скандальній українській блогерці Ганні Алхім, яка схвалює прослуховування музики у виконанні артистів з країни-окупанта.

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