Через півстоліття: медики встановили причину загадкової смерті Брюса Лі

Від чого помер Брюс Лі - вчені назвали причину смерті / imdb.com

Гонконгський і американський актор, режисер, продюсер і популяризатор китайський бойових мистецтв Брюс Лі помер 20 липня 1973 року в віці 32 років під час зйомок фільму Гра смерті.

Смерть культового артиста була раптовою - не рахуючи захоплення марихуаною, Лі вів здоровий спосіб життя і регулярно тренувався. Коронери після розтину повідомили, що Брюс помер від раптового набряку мозку. Однак що привело до набряку залишилося загадкою на довгих 49 років.

Існує дві найпоширеніші версії причини смерті Брюса Лі: вбивство від рук іншого майстра бойових мистецтв, та побічний ефект від таблетки аспірину, яку актор прийняв від головного болю незадовго до своєї смерті. Також серед версій були отруєння ревнивою коханкою та невдалі розбірки з мафією.

Але все це залишалося лише здогадками. Медичне видання Clinical Kidney Journal, яке цитують Ace Showbiz, нещодавно провело власне дослідження і прийшло до висновку, що найбільш вірогідною причиною смерті Брюса Лі є гіпонатріємія - дисфункція нирок, в результаті якої зайва рідина не виводилася з його організму, що і призвело до набряку мозку.

Лі в останні місяці життя сидів на дієті (основну частину його раціону становили соки), а також відчував постійну спрагу через вживання марихуани. Надмірна кількість рідини, яка накопичилася з цих причин в організмі, посилена гіпонатріємією, і призвела до набряку мозку - стану, при якому смерть може настати за пару годин. У таку хронологію події вписується і головний біль, від якого актор і випив таблетку аспірину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".

До того, на початку серпня 2022 року, померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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