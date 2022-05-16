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Дмитро Танкович розповів, чому Оксана Марченко "некомфортна людина"

16 травня 2022, 23:24

Ведучий згадує: і працювати, і спілкуватися з нею всім було дуже складно.

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Дмитро Танкович розповів про роботу з Оксаною Марченко / Колаж

Білоруський актор і телеведучий Дмитро Танкович, який більше 10 років будує кар'єру на українському телебаченні, поділився своїми спогадами про Оксану Марченко, дружину опального нардепа Віктора Медведчука.

Танкович був співведучим Марченко у другому і третьому сезонах шоу Україна має талант. В інтерв'ю для України24 Дмитро розповів, як це - працювати з "тією самою" Оксаною Марченко.

"Буду відвертим, ми все-таки з нею різного поля ягоди - з нею важко спілкуватися. Вона все-таки... Як її називали? Дружина Медведчука", - згадує Танкович.

Також ведучий зазначив - на майданчику з нею було дуже складно порозумітися і йому, і знімальній групі, так як вона завжди і в усьому ставила себе вище за інших.

Втім, копатися в брудній білизні Танкович не став, тільки зазначив, що уникав спілкування з Марченко, і надавав перевагу спілкуванню з простими людьми: "Ну як вона може спілкуватися? Ніяк. Зрозуміло, що зараз можна наговорити всього, тому що Медведчук заарештований, а вона десь в Росії або в Білорусі, але мені з нею некомфортно було спілкуватися. Я не люблю таких людей. Вона холодна. Вона ставить себе вище за інших. Я комфортніше себе почуваю з простим адміністратором на знімальному майданчику, ніж з такою людиною".

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Раніше білоруський актор і телеведучий Дмитро Танкович публічно оголосив про те, що втратив до росіян всіляку повагу.

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