"Ми не відчули": Дмитро Монатік заговорив про стать третьої дитини

Дмитро Монатік поділився, як дізнався стать майбутньої дитини.

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Дмитро Монатік чекає на поповнення в родині / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Монатік

Ви дізнаєтеся:

Дмитро Монатік знає стать своєї майбутньої дитини

Гендер-паті співак із дружиною не проводитимуть

Український популярний співак Дмитро Монатік розповів фанатам, що він стане батьком втретє з тижня на тиждень.

В інтерв'ю для ЖВЛ співак зазначив, що вони з дружиною Іриною вже дізналися стать майбутньої дитини і гендер-паті проводити не будуть.

"Я не те, щоб проти. Це круто, це класно, коли люди збираються, отримують такі емоції. Але ми не відчули, що нам це необхідно сьогодні. Прийшли і разом дізналися", - зазначив Дмитро.

Також співак розповідь, що старші діти вже чекають на брата чи сестру, але стать дитини Монатік так і не розсекретив.

Дивіться відео інтерв'ю Дмитра Монатіка:

Дмитро Монатік - останні новини по темі

Раніше, як повідомляв Главред, Дмитро Монатік розповів, чому українці не сприймають рішення співачки Світлани Лободи повернутися на Батьківщину і повернути собі колишню славу.

А також співак Монатік розповів про те, як переходив на українську мову і чому його дратує слово "перевзувся". І висловив свою думку про те, що потрібно власним прикладом заохочувати людей до "лагідної українізації".

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Хто такий MONATIK? Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" та тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України.

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