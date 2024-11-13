Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ми не відчули": Дмитро Монатік заговорив про стать третьої дитини

Еліна Чигис
13 листопада 2024, 05:00
947
Дмитро Монатік поділився, як дізнався стать майбутньої дитини.
Дмитро Монатік із сім'єю
Дмитро Монатік чекає на поповнення в родині / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Монатік

Ви дізнаєтеся:

  • Дмитро Монатік знає стать своєї майбутньої дитини
  • Гендер-паті співак із дружиною не проводитимуть

Український популярний співак Дмитро Монатік розповів фанатам, що він стане батьком втретє з тижня на тиждень.

В інтерв'ю для ЖВЛ співак зазначив, що вони з дружиною Іриною вже дізналися стать майбутньої дитини і гендер-паті проводити не будуть.

"Я не те, щоб проти. Це круто, це класно, коли люди збираються, отримують такі емоції. Але ми не відчули, що нам це необхідно сьогодні. Прийшли і разом дізналися", - зазначив Дмитро.

Також співак розповідь, що старші діти вже чекають на брата чи сестру, але стать дитини Монатік так і не розсекретив.

Дивіться відео інтерв'ю Дмитра Монатіка:

Дмитро Монатік - останні новини по темі

Раніше, як повідомляв Главред, Дмитро Монатік розповів, чому українці не сприймають рішення співачки Світлани Лободи повернутися на Батьківщину і повернути собі колишню славу.

А також співак Монатік розповів про те, як переходив на українську мову і чому його дратує слово "перевзувся". І висловив свою думку про те, що потрібно власним прикладом заохочувати людей до "лагідної українізації".

Вас може зацікавити:

Хто такий MONATIK?

Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" та тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Дмитро Монатік новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого дому

Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого дому

08:10Погляди
У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

07:57Україна
Загроза балістики для Києва: у столиці працює ППО, лунають вибухи

Загроза балістики для Києва: у столиці працює ППО, лунають вибухи

07:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавжди

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавжди

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером

Китайський гороскоп на завтра 13 листопада: Бикам - образа і страх, Коням - випробування

Китайський гороскоп на завтра 13 листопада: Бикам - образа і страх, Коням - випробування

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

Останні новини

08:10

Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого дому

07:57

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

07:55

"У неї пропите обличчя": у зрадниці Лоліти почалися нові проблеми

07:54

В Києві лунають вибухи: можуть бути запровадженні превентивні відключення - КМВА

07:27

Закінчити війну за 24 години: дипломат дав чітку відповідь, чи прогне Трамп РФ

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
07:25

Загроза балістики для Києва: у столиці працює ППО, лунають вибухи

06:59

Російські бомбардувальники Ту-95 випустили ракети по Україні: що відомо

06:42

Підрив Курахівської дамби: чи повториться сценарій Каховської ГЕС - еколог

06:10

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюреромПогляд

Реклама
05:30

РФ може розв'язати війну руками солдатів із КНДР, Сирії та Ірану: названо "жертви"

05:00

"Ми не відчули": Дмитро Монатік заговорив про стать третьої дитини

04:52

Без світла по 20 годин: якою буде ситуація з енергетикою в Україні взимку

04:05

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьохВідео

03:35

Чому кіт нявкає біля зачинених дверей: вчені дали цікаву відповідь

03:03

Після війни наслідки ударів по енергетиці все ще будуть відчутні: прогноз експерта

02:35

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробкиВідео

01:45

Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву

01:30

Творець "Леона" і "П'ятого елемента" Люк Бессон візьме участь у форумі в Москві

01:00

І в вогонь, і в воду: астрологи назвали ТОП-4 найвідданіших знаків зодіаку

00:45

Мільярди доларів на оборону: у США назвали суму, що залишилася на допомогу Україні

Реклама
00:25

Ще один хлопчик пішов у відставку: Мадонна покинула 28-річного коханого

00:09

Загроза наступу РФ на Запоріжжі: в РНБО зробили важливу заяву

12 листопада, вівторок
23:54

Королівський біограф розсекретив останні слова королеви Єлизавети II

23:47

Загроза арешту за ордером МКС: стало відомо, хто поїде до Бразилії замість Путіна

23:31

"Світ тісний": Дорофєєва і Дантес зустрілися вперше за довгий час

23:25

В Україну повертаються графіки відключень світла: кого зачепить в першу чергу

22:59

"Калібри" завантажили на борт: у ВМС попередили про загрозу ракетного удару РФ

22:46

Простий тест, який допоможе у виборі партнера: який танець вам до душі більше

22:35

На місці удару пожежа: ЗСУ уразили важливу ціль в Бєлгородській області - деталі

22:31

"Я ж у вас одна": Алла Пугачова жорстко поставила на місце російський шоу-бізнес

21:54

Два масовані залпи: названо головні цілі ракетних ударів РФ по Україні

21:53

РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

21:47

Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

21:42

Сестра путіністки Шукшиної розповіла, як та обібрала їхню матір "до нитки"

21:33

"Це реальна загроза": глава генштабу Польщі не виключає нападу Росії

21:27

На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову

21:05

Меланія Трамп грубо обійшлася з Джилл Байден: що сталося

20:59

Великій Британії доведеться відправити війська в Україну: Джонсон назвав умову

20:52

"Впала, як сніг на голову": вагітна зірка "Кріпосної" розповіла про розлучення

20:52

РФ збирає резерви та готує прорив: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

Реклама
20:44

Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

20:40

"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

20:17

"Все веде до перемир'я": експерт назвав термін, коли закінчиться війна в Україні

20:15

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавждиВідео

19:54

Арнольд Шварценеггер втретє став дідусем

19:50

У ГУР відповіли на фейк щодо "зриву операції" з перегону вертольота Мі-8 РФ

19:45

Дивно, але геніально: для чого потрібно заливати батареї водою кожного місяця

19:39

Засипатиме снігом та буде ожеледиця: у областях оголосили штормове попередження

19:10

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і ТрампПогляд

18:58

Нерозгадана загадка цілого століття: чи треба насправді солити салат "Олів'є"

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоОптичні ілюзіїУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти