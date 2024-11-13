"Ми не відчули": Дмитро Монатік заговорив про стать третьої дитини

Ви дізнаєтеся:
- Дмитро Монатік знає стать своєї майбутньої дитини
- Гендер-паті співак із дружиною не проводитимуть
Український популярний співак Дмитро Монатік розповів фанатам, що він стане батьком втретє з тижня на тиждень.
В інтерв'ю для ЖВЛ співак зазначив, що вони з дружиною Іриною вже дізналися стать майбутньої дитини і гендер-паті проводити не будуть.
"Я не те, щоб проти. Це круто, це класно, коли люди збираються, отримують такі емоції. Але ми не відчули, що нам це необхідно сьогодні. Прийшли і разом дізналися", - зазначив Дмитро.
Також співак розповідь, що старші діти вже чекають на брата чи сестру, але стать дитини Монатік так і не розсекретив.
Дивіться відео інтерв'ю Дмитра Монатіка:
Дмитро Монатік - останні новини по темі
Раніше, як повідомляв Главред, Дмитро Монатік розповів, чому українці не сприймають рішення співачки Світлани Лободи повернутися на Батьківщину і повернути собі колишню славу.
А також співак Монатік розповів про те, як переходив на українську мову і чому його дратує слово "перевзувся". І висловив свою думку про те, що потрібно власним прикладом заохочувати людей до "лагідної українізації".
Вас може зацікавити:
- Росіяни збунтувалися: путініст Філіп Кіркоров потрапив у грандіозний скандал
- Росіяни рвуть і метають: Валерій Меладзе ухвалив важливе рішення - що сталося
- Мовчун Ігор Ніколаєв публічно відкинув дружину - що сталося
Хто такий MONATIK?
Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" та тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред