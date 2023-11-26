Чоловік-воїн художниці Євгенії Гапчинської отримав поранення на фронті

Українська художниця Євгенія Гапчинська 24 лютого 2022 року провела чоловіка на фронт. Відтоді художник Дмитро Гапчинський зі зброєю в руках захищає нашу країну в лавах ЗСУ.
Гапчинська пишається чоловіком, який, всупереч жахам війни, намагається підтримувати дружину і зберігати оптимізм. Однак нещодавно Євгенія з "нуля" отримала погані новини - Дмитро був поранений.
Про це художниця розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала два знімки коханого з коротким підписом: "Дімочка поранений. Міна".
Судячи з фото, поранення художника від снаряда припало на його праву руку - саме вона в кадрі виявилася забинтованою.
У коментарях шанувальники намагаються добрими словами підтримати Гапчинських: Дмитру бажають якнайшвидшого одужання, а Євгенії - витримки. Також воїну дякують за його службу та внесок у перемогу України.
Раніше відомий український гурт Антитіла потрапив в скандал з військовим, що втратив зір. Чоловікові в грубій формі відмовили у використанні пісні "Фортеця Бахмут".
Також український виконавець В'ячеслав Дрофа, відомий як репер OTOY, повідомив про смерть двох братів на фронті. Про трагедію в родині він заявив публічно зі сцени.
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