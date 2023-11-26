Чоловік-воїн художниці Євгенії Гапчинської отримав поранення на фронті

Шанувальники подружжя Гапчинських моляться про швидке одужання Дмитра та про душевну рівновагу Євгенії.

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Дмитро Гапчинський був поранений на фронті / колаж: Главред, фото: instagram.com/e.gapchinska

Українська художниця Євгенія Гапчинська 24 лютого 2022 року провела чоловіка на фронт. Відтоді художник Дмитро Гапчинський зі зброєю в руках захищає нашу країну в лавах ЗСУ.

Гапчинська пишається чоловіком, який, всупереч жахам війни, намагається підтримувати дружину і зберігати оптимізм. Однак нещодавно Євгенія з "нуля" отримала погані новини - Дмитро був поранений.

Про це художниця розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала два знімки коханого з коротким підписом: "Дімочка поранений. Міна".

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Судячи з фото, поранення художника від снаряда припало на його праву руку - саме вона в кадрі виявилася забинтованою.

У коментарях шанувальники намагаються добрими словами підтримати Гапчинських: Дмитру бажають якнайшвидшого одужання, а Євгенії - витримки. Також воїну дякують за його службу та внесок у перемогу України.

Дмитро Гапчинський був поранений на фронті / колаж: Главред, фото: instagram.com/e.gapchinska

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