Чоловік присів і плакав: Анастасію Заворотнюк поховали

Петро Чернишов здався дуже худим і виснаженим.

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Петро Чернишов плакав біля труни Заворотнюк / Колаж Главред, фото KP.ru

Сьогодні, 1 червня в терористичній Росії поховали популярну російську актрису Анастасію Заворотнюк. Як відомо, вона померла 30 травня через неоперабельну пухлину мозку.

Із Заворотнюк прийшли попрощатися сотні шанувальників, а також члени її сім'ї. Незважаючи на чутки про те, що її чоловік фігурист Петро Чернишов не брав участі в її лікуванні та нібито навіть зраджував артистці під час її хвороби, він був на похороні і був останнім, хто попрощався з популярною артисткою і ведучою.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна. відео дня

Зокрема, пропагандистський телеграм-канал опублікував відео, як труну з тілом Заворотнюк опускають у могилу. За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, Петро Чернишов присів поруч із труною Заворотнюк і плакав.

Син Заворотнюк Майкл із дівчиною / Фото KP.ru

Анна Заворотнюк із мамою Анастасії / Фото KP.ru

Петро Чернишов останнім попрощався з дружиною / Фото KP.ru

"Петро Чернишов на прощанні з коханою дружиною Анастасією Заворотнюк ледве тримався. Збрив бороду. Дуже худий, буквально всох, і дуже змучений. Фігурист, який останні п'ять років життя присвятив смертельно хворій коханій, не стримувався. Петро тихо плакав. І люди, які прийшли попрощатися з Настею, побачивши чоловіка, починали плакати разом із ним", - пишуть пропагандисти.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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