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Реанімація, півгодини зупинки серця: 58-річний Віктор Павлік переніс операцію

Анна Підгорна
23 травня 2024, 15:37
571
Катерина Репяхова розповіла про складну операцію на серці артиста.
Віктор Павлік, Катерина Репяхова
Віктор Павлік операція - Катерина Репяхова розкрила подробиці операції чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Тиждень тому Катерина Репяхова, бізнесвумен, блогерка, концертна директорка і дружина Віктора Павліка, повідомила, що їхня сім'я переживає важкі часи. Тоді багато хто припустив, що йдеться про кризу у стосунках зіркової пари.

Лише сьогодні Репяхова зізналася, що її чоловік переніс важку операцію на серці. У липні 2023 року Віктор Павлік з'ясував, уперше за все своє життя, що має вроджену ваду серця. Через це один із клапанів органу вийшов з ладу і потребував термінової заміни. Операція була призначена на осінь того ж року, але артист всіляко уникав хірургічного втручання.

Йому знадобився майже рік, щоб нарешті зважитися на операцію. 10 днів тому він ліг на заміну клапана. Цей час видався Репяховій пеклом - були ускладнення. Про це дружина Віктора Павліка розповіла у своєму блозі в Instagram.

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Операція артиста тривала 4 години, з яких 30 хвилин у нього була зупинка серця. Потім він перебував два дні в реанімації і дуже важко приходив до тями. Зараз Віктор Павлік, на превелике щастя дружини, проходить реабілітацію, і почувається набагато краще.

"Навіть не знаю, з чого розпочати. Історія 10 днів. Надважкі для мене дні. 10 днів в лікарні. 4 години операції. Півгодини зупинки мого коханого серця. Півгодини апарату штучного кровообігу. 2 доби в реанімації. Півдоби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. 2 доби без звʼязку. 2 доби безкінечних дзвінків в реанімацію. І нарешті реабілітація. Для мене це була вічність…. Це були надскладні дні, які ми пережили разом. Коли вперше прийшла в реанімацію, він не розмовляв, нічого не питав і навіть не радів мені. Тепер нічого не загрожує життю", - поділилася Катерина Репяхова.

Віктор Павлік, Катерина Репяхова
Віктор Павлік операція - Катерина Репяхова розкрила подробиці операції чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік, Катерина Репяхова
Віктор Павлік операція - Катерина Репяхова розкрила подробиці операції чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Хто такий Віктор Павлік?

Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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