Реанімація, півгодини зупинки серця: 58-річний Віктор Павлік переніс операцію

Тиждень тому Катерина Репяхова, бізнесвумен, блогерка, концертна директорка і дружина Віктора Павліка, повідомила, що їхня сім'я переживає важкі часи. Тоді багато хто припустив, що йдеться про кризу у стосунках зіркової пари.
Лише сьогодні Репяхова зізналася, що її чоловік переніс важку операцію на серці. У липні 2023 року Віктор Павлік з'ясував, уперше за все своє життя, що має вроджену ваду серця. Через це один із клапанів органу вийшов з ладу і потребував термінової заміни. Операція була призначена на осінь того ж року, але артист всіляко уникав хірургічного втручання.
Йому знадобився майже рік, щоб нарешті зважитися на операцію. 10 днів тому він ліг на заміну клапана. Цей час видався Репяховій пеклом - були ускладнення. Про це дружина Віктора Павліка розповіла у своєму блозі в Instagram.
Операція артиста тривала 4 години, з яких 30 хвилин у нього була зупинка серця. Потім він перебував два дні в реанімації і дуже важко приходив до тями. Зараз Віктор Павлік, на превелике щастя дружини, проходить реабілітацію, і почувається набагато краще.
"Навіть не знаю, з чого розпочати. Історія 10 днів. Надважкі для мене дні. 10 днів в лікарні. 4 години операції. Півгодини зупинки мого коханого серця. Півгодини апарату штучного кровообігу. 2 доби в реанімації. Півдоби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. 2 доби без звʼязку. 2 доби безкінечних дзвінків в реанімацію. І нарешті реабілітація. Для мене це була вічність…. Це були надскладні дні, які ми пережили разом. Коли вперше прийшла в реанімацію, він не розмовляв, нічого не питав і навіть не радів мені. Тепер нічого не загрожує життю", - поділилася Катерина Репяхова.
Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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