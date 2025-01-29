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Дружини Віктора Павліка "поцапалися" в Мережі - що сталося

Анна Підгорна
29 січня 2025, 18:57оновлено 29 січня, 19:54
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Колишня обраниця артиста продовжує робити зауваження Каті Репяховій.
Лариса Созаєва, Катя Реп'яхова, Віктор Павлік
Лариса Созаєва публічно засудила Катю Репяхову - дружина Віктора Павліка відповіла / колаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаєва, instagram.com/repyahovakate

Коротко:

  • Катя Репяхова розповіла про неприємний досвід спілкування з одним із працівників клініки, куди записала сина на УЗД
  • Лариса Созаєва засудила та публічно розкритикувала нову дружину Павліка

Днями Катя Реп'яхова, бізнесвумен, блогерка, дружина Віктора Павліка та його концертна директорка, разом із трирічним сином Михайлом була записана в одну зі столичних клінік на УЗД. На прийом вона запізнилася з особистих причин, на дзвінок від клініки не змогла відповісти, оскільки несла дитину на руках. Коли Катя і Міша були вже не місці, з'ясувалося, що замість них на прийомі опинилася вже інша мама зі своїм малюком.

Репяхова засмутилася, оскільки УЗД потрібно робити на голодний шлунок, що для Михайла - великий стрес, у зв'язку з чим зайві хвилини очікування в черзі могли завдати додаткових проблем і незручностей. Про це вона розповіла дівчині на рецепції, яка відповіла Каті грубістю.

відео дня

Уся ця ситуація розлютила Репяхову, і вона переповіла її у своєму блозі в Instagram. У результаті клініка принесла дружині Павліка та їхньому синові вибачення, і запевнила, що провела дисциплінарну бесіду з працівником рецепції. Проблему було залагоджено, але не надовго.

Ситуація з клінікою та емоційна реакція Каті Репяхової викликала обурення у Лариси Созаєвої - колишньої дружини Віктора Павліка. Між жінками і раніше були конфлікти (наприклад, Репяхова подавала на Созаєву до суду за образи), і зараз колишня дружина не втрачає можливості "вкусити" суперницю.

На своїй сторінці у Facebook Созаєва опублікувала довгий пост, у якому підтримала працівницю рецепції і розкритикувала Репяхову. Така реакція розсмішила Катю. У своєму блозі в Instagram вона написала: "Підлетів цікавий контент. Хто скучив за колишньою? Ви уявляєте, наскільки я не даю спокою людині?", і додала, що таку пильну увагу до життя інших людей вона вважає ознакою того, що людина "не працює зі своїм емоційним станом" і втрачає "здатність жити своє життя".

Катя Репяхова
Лариса Созаєва публічно засудила Катю Репяхову - дружина Віктора Павліка відповіла / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова і Віктор Павлік познайомилися 2015 року, коли музикант ще перебував у шлюбі з Ларисою Созаєвою. Цей союз завершився 2016 року. У 2019 році Павлік зробив Репяховій пропозицію руки серця, і у 2020 пара розписалася. У 2021 році Катя народила зірковому чоловікові сина Михайла.

Катя Репяхова та Віктор Павлік із сином
Катя Репяхова та Віктор Павлік із сином Михайлом / instagram.com/repyahovakate

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Хто такий Віктор Павлік?

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