Дружини Віктора Павліка "поцапалися" в Мережі - що сталося

Колишня обраниця артиста продовжує робити зауваження Каті Репяховій.

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Лариса Созаєва публічно засудила Катю Репяхову - дружина Віктора Павліка відповіла / колаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаєва, instagram.com/repyahovakate

Коротко:

Катя Репяхова розповіла про неприємний досвід спілкування з одним із працівників клініки, куди записала сина на УЗД

Лариса Созаєва засудила та публічно розкритикувала нову дружину Павліка

Днями Катя Реп'яхова, бізнесвумен, блогерка, дружина Віктора Павліка та його концертна директорка, разом із трирічним сином Михайлом була записана в одну зі столичних клінік на УЗД. На прийом вона запізнилася з особистих причин, на дзвінок від клініки не змогла відповісти, оскільки несла дитину на руках. Коли Катя і Міша були вже не місці, з'ясувалося, що замість них на прийомі опинилася вже інша мама зі своїм малюком.

Репяхова засмутилася, оскільки УЗД потрібно робити на голодний шлунок, що для Михайла - великий стрес, у зв'язку з чим зайві хвилини очікування в черзі могли завдати додаткових проблем і незручностей. Про це вона розповіла дівчині на рецепції, яка відповіла Каті грубістю.

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Уся ця ситуація розлютила Репяхову, і вона переповіла її у своєму блозі в Instagram. У результаті клініка принесла дружині Павліка та їхньому синові вибачення, і запевнила, що провела дисциплінарну бесіду з працівником рецепції. Проблему було залагоджено, але не надовго.

Ситуація з клінікою та емоційна реакція Каті Репяхової викликала обурення у Лариси Созаєвої - колишньої дружини Віктора Павліка. Між жінками і раніше були конфлікти (наприклад, Репяхова подавала на Созаєву до суду за образи), і зараз колишня дружина не втрачає можливості "вкусити" суперницю.

На своїй сторінці у Facebook Созаєва опублікувала довгий пост, у якому підтримала працівницю рецепції і розкритикувала Репяхову. Така реакція розсмішила Катю. У своєму блозі в Instagram вона написала: "Підлетів цікавий контент. Хто скучив за колишньою? Ви уявляєте, наскільки я не даю спокою людині?", і додала, що таку пильну увагу до життя інших людей вона вважає ознакою того, що людина "не працює зі своїм емоційним станом" і втрачає "здатність жити своє життя".

Лариса Созаєва публічно засудила Катю Репяхову - дружина Віктора Павліка відповіла / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова і Віктор Павлік познайомилися 2015 року, коли музикант ще перебував у шлюбі з Ларисою Созаєвою. Цей союз завершився 2016 року. У 2019 році Павлік зробив Репяховій пропозицію руки серця, і у 2020 пара розписалася. У 2021 році Катя народила зірковому чоловікові сина Михайла.

Катя Репяхова та Віктор Павлік із сином Михайлом / instagram.com/repyahovakate

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