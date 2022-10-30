'Мій шлях, мій вибір': Кароль пояснила фанатам, чому більше не співає свої російськомовні хіти

Тіна Кароль / колаж фото УНІАН

Легендарна українська попспівачка Тіна Кароль з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну жодного разу не заспівала жодного зі своїх російськомовних хітів. Зірка у власному Telegram-каналі запевнила, що це її принципова позиція.

"Я відмовилася від усіх своїх пісень, які були російською мовою. З початку війни вони жодного разу не звучали від мене. Це моя пряма Заява. Я розумію, що були надзвичайно, можливо, вами улюблені пісні. Пісні, які радували ваші серця. І не раз. Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською", – написала Кароль.

Така жорстка позиція співачки щодо старих хітів "Пупсика" або "Ноченька" викликала неоднозначну реакцію серед її фанатів. Деякі навіть впали смуток через те, що не почують улюблені російськомовні від співачки. Але вона залишилася тверда.

"Багато дискусій і заперечень або підтримки з цього приводу. Це мій шлях, Мій вибір. Йдемо до перемоги разом у всьому. А після вже побачимо - що і як", - сказала у відповідь Кароль.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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