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Могла повторити долю батька: названа ймовірна причина смерті Лізи Марі Преслі

31 січня 2023, 20:47
Єдина донька Елвіса Преслі успадкувала від Короля не тільки музичний талант, а й явну любов випробовувати власний організм на міцність.
Ліза Марі Преслі
Померла Ліза Марі Преслі - причина смерті єдиної доньки Короля рок-н-ролу / instagram.com/lisampresley

Співачка і автор-пісняр Ліза Марі Преслі, яка також є єдиною дочкою "Короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі раптово померла 12 січня 2023 року, не доживши менше місяця до свого 55-річчя.

І хоч причину смерті артистки не розголошують, в її близькому оточенні вже пліткують про те, що відхід Лізи Марі дуже нагадує обставини смерті Елвіса.

Король хоч і помер в розквіті років (йому було 42 роки), його організм, за свідченнями коронерів, був організмом старигана - виснаженим багаторічним зловживанням різних наркотичних речовин, таблеток для схуднення та шаленим концертним графіком. Видання TMZ з посиланням на джерело в близькому оточенні Лізи Марі, повідомляє, що останні місяці співачки також були величезним випробуванням для її ослабленого тіла.

Єдина донька Елвіса зробила пластичну операцію за кілька місяців до церемонії нагородження Золотий глобус (яка відбулася за два дні до смерті артистки). Відвідати її було важливо для Лізи Марі, адже в номінантах був фільм-байопік про життя її батька.

Щоб схуднути вона також вживала спеціальні таблетки та сіла на екстремальну дієту - менш ніж за шість тижнів Ліза Марі втратила близько 20 кг. Для підтримки організму в тонусі співачка також вдавалася до сильнодіючих болезаспокійливих і опіоїдів, від яких була залежна раніше.

В наслідок хірургічного втручання, неправильної дієти і наркотиків, організм Лізи Марі Преслі був вкрай виснажений. Втім, експерти з висновками не поспішають, і чекають висновків токсикологічної експертизи та офіційних версій коронерів.

Нагадаємо, два з половиною роки тому помер від вогнепального поранення онук Елвіса Преслі та син Лізи Марі Преслі. 27-річний Бенджамін Кіо був знайдений застреленим в маєтку матері в Калабасі в Каліфорнії. За браком інших доказів, причиною смерті правоохоронці вказали самогубство.

Також нещодавно стала відома причина смерті Брюса Лі, яку медики шукали майже півстоліття - культовий артист помер раптово, що породило безліч фантастичних версій.

Інші новини:

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