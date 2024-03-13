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"Мені дуже подобається Ксюша": популярний український актор прокоментував стосунки з Мішиною

Анна Підгорна
13 березня 2024, 13:45
Зірка "Сусідки" Артемій Єгоров розповів про свої справжні почуття до колеги.
Шоу Я люблю Україну - 2 випуск
Шоу Я люблю Україну - 2 випуск / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Популярний український актор Артемій Єгоров став учасником нового сезону шоу "Я люблю Україну", незмінною ведучою якого є Ксенія Мішина. Вони не вперше зустрічаються на знімальному майданчику, адже три роки тому зіграли закоханих в успішній романтичній комедії "Сусідка", яка вийшла на Netflix.

Артемій Єгоров розповів, що з Ксенією Мішиною познайомився давно, задовго до роботи над фільмом за сценарієм Ірени Карпи. Тож чесно зізнався, що вона вражає його не лише як акторка, а і як жінка.

"Мені дуже подобається Ксюша. Я знаю її давно, ще до "Сусідки". Вона дуже тонка і тендітна акторка", – зізнався Артемій Єгоров.

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Прокоментував актор і неймовірні образи ведучої шоу "Я люблю Україну", адже в новому сезоні проєкту Ксенія Мішина приголомшуватиме глядачів ефектними перевтіленнями: "Я вперше побачив Ксюшу білявкою, і це прям вау".

Уже цієї неділі, 17 березня, Артемій Єгоров перевірить свої знання в новому сезоні шоу "Я люблю Україну" й разом з Наталкою Денисенко приєднається до команди нового капітана Олександра Педана. Тоді як у тандемі з Юрієм Ткачем зіграють їхні найкращі партнери по театральній сцені – Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк.

Шоу Я люблю Україну - 2 випуск
Шоу Я люблю Україну - 2 випуск / Пресслужба

Зірка серіалу "Жіночий лікар" зізнався, що змагатися проти Артемія Єгорова та Наталки Денисенко цікаво, проте непросто, адже вони звикли завжди бути в одній команді – і на сцені, і по життю. "З Наталкою ми знайомі більш як 10 років. Я знаю, що вона дуже азартна й буде просто рвати й метати", – прокоментував Тарас Цимбалюк.

Цього тижня заради перемоги в конкурсах капітани справді будуть готові на все. А зіркові учасники – трохи більше, ніж на все. Запитання від Ксенії Мішиної ошелешуватимуть, відповіді приголомшуватимуть, а емоції зашкалюватимуть. Дивіться найяскравіше шоу всією країною, вболівайте всією родиною. "Я люблю Україну", новий сезон. Щонеділі о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

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шоу-бізнес новини шоу бізнесу Ксенія Мішина
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