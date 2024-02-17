"Мій потяг 245": Кричевський переклав українською мовою ще один свій хіт

Співак Гарік Кричевський переклав приспів шлягера Мій номер 245 українською мовою і позбувся рядків на кримінальну тему.

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Гарік Кричевський продовжує українізувати свою творчість / колаж Главред, фото УНІАН та скріншот із відео

Легендарний шансоньє та уродженець ЛьвоваГарік Кричевський знову переклав свій шлягер - "Мій номер 245" - українською мовою. Днями артист на своїй сторінці в соцмережі розмістив відеоролик. Компанію йому склала донька Вікторія. І вони разом виконали перекладену версію приспіву хіта.

Тепер текст приспіву з приблатненого стилю шансоньє вирішив переінакшити. Він називається "Мій потяг 245", а в самих рядках пісні замість "печатки на телогреечке" оспівуються поїздки в поїздах до Львова.

відео дня

Нагадаємо, раніше українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, за що вибачається перед своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз на фронті.

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