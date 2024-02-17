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"Мій потяг 245": Кричевський переклав українською мовою ще один свій хіт

Дмитро Відоменко
17 лютого 2024, 02:45
Співак Гарік Кричевський переклав приспів шлягера Мій номер 245 українською мовою і позбувся рядків на кримінальну тему.

Гарік Кричевський
Гарік Кричевський продовжує українізувати свою творчість / колаж Главред, фото УНІАН та скріншот із відео

Легендарний шансоньє та уродженець ЛьвоваГарік Кричевський знову переклав свій шлягер - "Мій номер 245" - українською мовою. Днями артист на своїй сторінці в соцмережі розмістив відеоролик. Компанію йому склала донька Вікторія. І вони разом виконали перекладену версію приспіву хіта.

Тепер текст приспіву з приблатненого стилю шансоньє вирішив переінакшити. Він називається "Мій потяг 245", а в самих рядках пісні замість "печатки на телогреечке" оспівуються поїздки в поїздах до Львова.

відео дня

Нагадаємо, раніше українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, за що вибачається перед своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз на фронті.

Також українська актриса Ксенія Мішина перенесла першу у своєму житті операцію. Хірургічне втручання відбувалося під наркозом, якого в артистки раніше теж не було.

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Гарік Кричевський новини шоу бізнесу
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