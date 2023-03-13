Міс Україна-Всесвіт розповіла про свою нетрадиційну орієнтацію

Анна Неплях зробила сміливий вчинок: модель без збентеження "вийшла з шафи" і розповіла, хто її приваблює.

Анна Неплях зробила камінг-аут і зізналася у своїй бісексуальності / instagram.com/neplyah

Українська модель та Міс Україна-Всесвіт 2021 Анна Неплях ще в травні хвалилася неземним коханням - за її словами, вона зустріла чоловіка, з яким хотіла б зустріти старість.

Очевидно, цей роман зійшов нанівець, адже згадки про нового обранця геть зникли з соціальних мереж моделі, яка зазвичай дуже відверта з шанувальниками в особистих питаннях. Натомість Неплях розкрила про себе вельми пікантний факт.

Так, спілкуючись з фанатами через "питання-відповідь" в Instagram- сторіс, вона розкрила правду про свою сексуальну орієнтацію. Дуже ймовірно, що дівчата, які оточують Анну, є не просто численними подругами, а її справжнім любовним інтересом.

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На пряме запитання від шанувальника про її бісексуальну орієнтацію, Міс Україна-Всесвіт 2021 відповіла ствердно. Камінг-аут Неплях не залишився без уваги преси, а нетрадиційна орієнтація моделі вже стала викликати пересуди і плітки.

Анна Неплях зробила камінг-аут і зізналася у своїй бісексуальності / instagram.com/neplyah

Раніше стало відомо, що роман 59-річного американського актора Бреда Пітта з його 29-річною коханою Інес де Рамон вийшов на новий рівень - близьке оточення пари стверджує, що вони всерйоз планують завести спільну дитину.

Також 64-річна Мадонна підтвердила роман з 29-річним боксером і тренером її дітей Джошем Поппером - поп-ікона показала пристрасні поцілунки з новим коханцем.

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