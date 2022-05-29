Мінус один голос пропаганди: путіністку Олену Ваєнгу "скасували" в Ізраїлі

Олені Ваєнзі заборонили виступати в Ізраїлі завдяки активістам / instagram.com/vaengaofficial

Концерти рашистської співачки Олени Ваєнги в Ізраїлі були скасовані. Про це повідомляє активістка Анна Жарова на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначає, що заборона на виступи відбулася завдяки численним заявкам небайдужих українців. В Ізралі Ваєнга повинна була відіграти 4 концерти з 31 травня по 4 червня.

"Всім причетним дякую! У нас знову вийшло! Концерти Олени Ваєнги скасували. Не продюсер, а зали, в які ми направили лист з проханням переглянути своє рішення! Ваші дзвінки, листи, репости зіграли дуже важливу роль! Коли наступний концерт незрозуміло, перевірити можуть тільки ті, хто купив квитки. Але це ще одна наша маленька перемога над російськими пропагандистами!" - написала Жарова.

Олена Ваєнга раніше в інтерв'ю для Ксенії Собчак зізналася, що молиться про здоров'я Путіна, "як за близьку людину", вважає його ідеальним лідером для країни, і не уявляє, що ж буде з рф, якщо (коли) він піде.

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Раніше російський рок-виконавець Валерій Кипелов виступив на концерті на підтримку Путіна і війни в Україні.

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