Мертві письменники йдуть з Росії: Хемінгуея більше не видаватимуть в РФ

Розпорядник культурної спадщини Ернеста Хемінгуея Майкл Катакіс розірвав контракти з російськими виданнями / starylev.com.ua

Поки США формує свій пакет санкцій проти Росії, як країни-агресора, і виступає з дипломатичними промовами, американський письменник, дослідник і розпорядник культурної спадщини Ернеста Хемінгуея Майкл Катакіс вирішив внести власний внесок у підтримку України.

В листі до Видавництва Старого Лева він заявив, що припиняє співпрацю з російськими видавцями.

"Поки що Hemingway Trust розірвав будь-які подальші домовленості з нашим російським видавцем і припинив переговори про новий контракт із сербським видавцем через підтримку Сербією Росії. Я переконав видавництво Simon & Schuster не продавати книги в Росію і не вести з ними жодних справ. Я і надалі припинятиму стосунки з будь-якою нацією, яка зараз підтримує Росію, з будь-якої причини чи обґрунтування. Я намагаюся зробити свій внесок тут. Це не дуже багато, я знаю, але, тим не менш, це щира заява, що я беззастережно підтримую народ України не словами, а словами і діями", - пише Катакис.

Також письменник вибачився перед українським народом від імені США, і підкреслив, що Україна зараз - зразок мужності для Америки та світу.

"Я також мушу вибачитися за те, що моя країна не надає вам допомоги, як-от "закритого неба" та додаткового озброєння. Прикро, що ми не дотримали свого слова щодо Будапештських угод. Мені соромно. ... Будь ласка, скажіть всім, кому можете, що тут, в Америці, я говорив і продовжую говорити людям, що майбутнє не в Америці. Воно живе в Україні і саме зараз. Україна нагадує моїй егоїстичній країні, як виглядають мужність, непокора і порядність. Ми давно не бачили цього в США", - підкреслив письменник.

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Раніше повідомлялося, що австралійська актриса Ребел Вілсон показала президенту РФ Володимиру Путіну середній палець, підтримавши Україну. Все сталося на церемонії вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.

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