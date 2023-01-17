"Мене вже немає, я вмираю": Стас Садальський розкрив останні слова Вахтанга Кікабідзе

Актор зазначає - Буба сумував за дружиною, і новорічні привітання приймав, відчуваючи на собі подих смерті.

Що сказав Вахтанг Кікабідзе перед смертю Станіславу Садальському / imdb.com

Російський актор Станіслав Садальський прилетів до Грузії, щоб попрощатися з Вахтангом Кікабідзе - грузинським актором і естрадним співаком, Заслуженим артистом України. Буби (так його називали близькі) не стало 15 січня.

Зараз йде панахида по артисту в Тбілісі. Потім буде прощання з Кікакбідзе в Тбіліській філармонії, і лише в четвер його тіло віддадуть землі. Артиста поховають поруч з його дружиною, яка померла восени 2021 року, та матір'ю.

Садальський, який зараз присутній на урочистому прощанні, пригадав останні слова Кікабідзе, які почув від великого грузина. Вахтанг Костянтинович передчував свою наближення смерті та в новорічну ніч був як ніколи сумний.

"Дружина Ірина померла рік тому, восени 2021. Буба дуже важко переживав її відхід, на моє привітання з Новим роком сказав - "Не треба вітати, мене вже немає, я вмираю", - пише Садальський на своїй сторінці в Instagram. Це було останнє, що він почув від Кікабідзе за пару тижнів до смерті

Раніше Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу для української армії всі грошові кошти, які йому вдалося заробити на ювілейному концерті в Батумі. Концерт на честь 84-річчя Кікабідзе пройшов у Батумі 19 липня. Шоу було присвячене Україні і пройшло з аншлагами.

Також Вахтанг Кікабідзе припускав, що чекає президента-диктатора Росії Володимира Путіна. Він допустив, що його "прибере" найближче оточення або доля підготує для нього гідне покарання за скоєні злочини проти людства.

"Ми ж всі християни, якщо він дійсно там існує, то все бачить. Історія пишеться чорним по білому, тому всі гидоти караються. Історія вже показала. Так і хочеться цього. Йому повернутися назад буде дуже важко", - говорив актор.

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