"Мене знудить": Огнєвіч показала, як у Криму вкрали її пісню і переспівали російською

Огнєвіч показала, як у Криму вкрали її пісню і переспівали російською/ Instagram Огнєвіч, скрін

В окупованому Криму переклали російською і заспівали в такому "оновленому" варіанті пісню Злати Огнєвіч "Зозуля". Трек українська співачка випустила майже 12 років тому, і він одразу став хітом. Тепер же на окупованому півострові його захотіли "переспівати на свій лад".

Про це українська співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала відео, на якому перероблену пісню співають під час вечірки в одному з 4-зіркових готелів в окупованій Ялті.

Огнєвіч нагадала про авторські права і зазначила, що для росіян це не вперше – красти чуже і видавати за своє.

"Ісконно русская забава – красти та видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою у виконанні двох жінок [неценз.], які й гадки не мають про закони та авторські права. Хоча про що я пишу, які права можуть бути у громадян рфії. Вибачте, але мене нудить", – емоційно написала співачка.

При цьому Огнєвіч додала, що артистки, які виконують перероблену пісню, навіть співають з її голосом на беках.

Проте українська співачка наголосила, що сподівається, що ця пісня зовсім скоро лунатиме у Криму українською мовою.

"Крим, сподіваюся дуже, що незабаром "Зозуля" пролунає на Дні звільнення Криму по всіх чарівних містах півострова", – зазначила Огнєвіч.

Раніше українська співачка і головна героїня 2 сезону романтичного реаліті-шоу Холостячка Злата Огнєвіч заінтригувала шанувальників серією знімків з Максимом Тарапатою, фіналістом проєкту.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко розповів про близьку дружбу зі Златою Огневич, яка змушує його червоніти.

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