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Меланія Трамп розповіла, як бореться зі стресом, залишається здоровою і красивою

Олена Кюпелі
7 листопада 2024, 12:05оновлено 7 листопада, 13:55
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Перша леді Меланія Трамп повідомила про те, як живе і чим живе.
Меланія Трамп була в люті через скандал
Меланія Трамп видала свої мемуари / Колаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, realdonaldtrump

Коротко:

  • Меланія Трамп тепер має власні мемуари
  • У книзі Трамп поділилася своєю життєвою філософією

Перша леді США та дружина Дональда Трамп Меланія Трамп вміє захищати своє психічне та психологічне здоров'я, незалежно від подій, які вона переживає.

Як пише The New York Post, Меланія розповіла про все у своїй біографії "Меланія".

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Особисті мемуари дають читачам рідкісну можливість зазирнути в її життя, починаючи з того моменту, як вона ступила на американську землю у віці 26 років, і закінчуючи замахом на її чоловіка, Дональда Дж. Трампа, цього літа.

Незалежно від того, насолоджується вона особистим успіхом чи має справу з політичним хаосом, святкує вона сімейні тріумфи чи переживає часи національних потрясінь, вона давно знає, як залишатися спокійною, врівноваженою і зосередженою на найважливішому.

Хто така Меланія Трамп?

Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

"Життєві обставини формують вас багатьма способами, часто абсолютно поза вашим контролем - ваше народження, батьківський вплив і світ, у якому ви ростете", - пише вона.

"У дорослому віці настає момент, коли ви стаєте одноосібно відповідальні за життя, яке ведете. Ви повинні взяти на себе відповідальність, прийняти цю відповідальність і стати архітектором свого власного майбутнього", - додала вона.

Вона вказує, що ця впевненість має коріння в її вихованні.

Меланія каже, що її мати навчала її, що "турбота про себе необхідна не тільки для добробуту людини, а й для того, щоб мати можливість ефективно піклуватися про інших", - пише вона.

Меланія Трамп ділиться у своїй книзі низкою інших тверджень і переконань.

Вона пише: "Здається, ми живемо в епоху, коли більша частина нашого життя представлена для загального споживання в соціальних мережах".

Однак, додає вона, "деякі моменти в житті мають бути особистими і не потребують того, щоб ними ділилися зі світом".

Вона також каже: "Я завжди вважала, що людям важливо насамперед піклуватися про себе... Ми всі маємо право на підтримання задовільного та гідного існування".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що в Мережі вже ставлять під сумнів щирість почуттів першої леді США Меланії Трамп до її чоловіка. Вся справа в тому, що Дональд Трамп подякував дружині за підтримку, але у відповідь вона підставила щоку чоловікові для поцілунку, а не губи.

А також раніше Меланія Трамп навмисно відмовилася від закордонної поїздки через розбіжності з приводу ганьби Дональда Трампа. Меланія нібито була в люті через чоловіка і хотіла, щоб йому було соромно за сексуальний скандал зі Стормі Деніелс, при цьому вона ретельно приховувала справжні почуття від публіки.

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