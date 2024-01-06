Меладзе-старший потрапив до лікарні у важкому стані

Брати Меладзе, Костянтин і Валерій, з великим трепетом ставляться до своєї сім'ї, і завжди говорять про неї з теплом. На жаль, в цьому плані для артистів почалася чорна смуга.
РосЗМІ активно поширюють новину про те, що Меладзе-старший потрапив до лікарні у тяжкому стані. Йдеться про батька співака і музичного продюсера - 90-річного Шоту Костянтиновича.
Чоловік лежить в одній з підмосковних клінік. Зазначається, що його погане самопочуття - наслідки коронавірусу, який Шота Костянтинович важко переніс.
Відомо, що Валерій Меладзе, який останнім часом намагається уникати відвідування країни-окупанта, екстрено скасував всі заплановані концерти на найближчий час, і прилетів до батька. Костянтин Меладзе, незважаючи на хворобу тата, повертатися в країну на болотах не поспішає.
Раніше стало відомо, що у Костянтина Меладзе відібрали ВНЖ в рф. За документами, які публікують росЗМІ, музичний продюсер хоч і був успішний в країні-окупанті, від українського громадянства не відмовився.
Також VERA (Віра Брежнєва) дала рідкісний публічний коментар щодо її стосунків з Костянтином Меладзе. Вона висловилася про причини розлучення.
Інші новини про братів Меладзе:
- Валерій Меладзе розкрив причину розлучення Брежнєвої з його братом
- У Валерія Меладзе відібрали бізнес в РФ-ЗМІ
- Засвітився з братом і фавориткою: Костянтин Меладзе публічно підтримав Тарасову