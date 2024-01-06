Меладзе-старший потрапив до лікарні у важкому стані

Валерій Меладзе найближчим часом не зможе виступати через хворобу в сім'ї.

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Батько братів Меладзе потрапив до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Брати Меладзе, Костянтин і Валерій, з великим трепетом ставляться до своєї сім'ї, і завжди говорять про неї з теплом. На жаль, в цьому плані для артистів почалася чорна смуга.

РосЗМІ активно поширюють новину про те, що Меладзе-старший потрапив до лікарні у тяжкому стані. Йдеться про батька співака і музичного продюсера - 90-річного Шоту Костянтиновича.

Чоловік лежить в одній з підмосковних клінік. Зазначається, що його погане самопочуття - наслідки коронавірусу, який Шота Костянтинович важко переніс.

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Відомо, що Валерій Меладзе, який останнім часом намагається уникати відвідування країни-окупанта, екстрено скасував всі заплановані концерти на найближчий час, і прилетів до батька. Костянтин Меладзе, незважаючи на хворобу тата, повертатися в країну на болотах не поспішає.

Раніше стало відомо, що у Костянтина Меладзе відібрали ВНЖ в рф. За документами, які публікують росЗМІ, музичний продюсер хоч і був успішний в країні-окупанті, від українського громадянства не відмовився.

Також VERA (Віра Брежнєва) дала рідкісний публічний коментар щодо її стосунків з Костянтином Меладзе. Вона висловилася про причини розлучення.

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