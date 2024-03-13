Меган Маркл виграла суд проти своєї сестри

Тепер сестра актриси збирається оскаржувати свій позов в іншому суді.

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Меган Маркл виграла справу про наклеп колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка і дружина принца Гаррі Меган Маркл виграла суд проти своєї зведеної сестри Саманти Маркл у рамках позову про наклеп, поданого проти Меган.

Її зведена сестра подала на акторку до суду за наклеп після інтерв'ю CBS з Опрою Вінфрі 2021 року, в якому Меган сказала, що була єдиною дитиною і не мала близьких стосунків із Самантою, її зведеною сестрою від першого шлюбу її батька Томаса Маркла, пише Time.

Саманта також стверджувала в позові, що документальний серіал Netflix 2022 року "Гаррі та Меган" містить 14 наклепницьких заяв на її адресу. У своїй скарзі Саманта стверджувала, що люди, які оточували її, "налаштувалися проти" неї, розглядаючи її як "опортуніста, який намагається нажитися на успіху і славі своєї сестри, незважаючи на те, що в них немає з нею ніяких стосунків".

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

Згідно зі скаргою, Саманта зажадала відшкодування збитків у розмірі 75 000 доларів. Позов був відхилений з упередженням, що означає, що той самий позов не може бути поданий знову. У наказі, виданому 12 березня, суддя Шарлін Едвардс Ганівелл ухвалила, що Саманта не змогла надати суттєві докази, що підтверджують наклеп.

У своїй заяві адвокат Меган Майкл Камп заявив, що вони "задоволені рішенням суду про припинення справи". Адвокат Саманти назвав це рішення "образливим", додавши, що вони "оскаржуватимуть це рішення в 11-му окружному апеляційному суді і сподіваються, що колегія з трьох суддів погляне на нього інакше".

У клопотанні про відхилення позову суддя Ганівелл заявив, що приклади, наведені в позові, є просто предметом розбіжностей.

Нагадаємо, раніше Букінгемський палац розкритикував ідею про те, що принц Гаррі коли-небудь повернеться до королівської сім'ї. А все через те, що принц із дружиною публічно склали обов'язки 2020 року.

Нагадаємо, принц Гаррі все ще відчуває неприязнь до своєї мачухи - королеви Камілли. І коли принц відвідував свого онкохворого батька в Лондоні, не хотів бути з королевою в одній кімнаті.

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