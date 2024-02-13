Мати Корольової підлизалася до її чоловіка-стриптизера

Людмила Поривай прогнулася під недалекого зятя-окупанта.

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Стрингоносець-офіцер РФ привітав тещу з днем народження / Колаж Главред, фото Instagram/

Мати співачки українського походження Наташі Корольової, яка замовчує війну Росії проти України, Людмила Поривай здивувала своїм вчинком.

Жінка, яка на початку нападу Росії на Україну стала на бік батьківщини і навіть посварилася зі своїм пропутінським зятем-стриптизером, раптом заговорила по-іншому.

Так, пропагандистські телеграм-канали діляться відео, як Наташа Корольова приїхала привітати свою матір із днем народження. На відео їй вручають букет троянд, а сама співачка каже, що букет надіслав зять Сергійко.

відео дня

Поривай же вся розсипається в подяках і приймає букет троянд від "російського офіцера" в стрінгах.

На відео - мати Наташі Корольової приймає букет від зятя-терориста:

Нагадаємо, раніше українська співачка Ірина Білик, виступаючи з благодійним концертом у Майамі, викликала на сцену маму прихильниці "русского міра" і терориста-путіна Наташі Корольової, Людмилу Поривай. Тоді співачка заявила, що зять-стриптизер, який підтримує війну в Україні та звірства російської армії щодо мирного населення, "г...но". Мама Корольової радісно відреагувала на цю звістку.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що одразу ж була висміяна. Вона вирішила привітати всіх із Днем сім'ї відеороликом, на якому разом із сином співає, а її чоловік танцює.

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