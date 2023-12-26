Масштабний скандал в українському шоу бізнесі: організатор вкрав кошти у багатьох артистів

В українському шоу бізнесі трапилася велика афера, постраждали артисти.

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Злата Огневич та інші артисти стали жертвами шахрая / Колаж Главред, фото Instagram/zlata.ognevich, sob4uk

Український шоу бізнес лихоманить від нового скандалу. Цього разу жертвами стали кілька артистів, які оголосили про це у своїх соціальних мережах.

Зокрема, минулого тижня співачка Злата Огнєвіч вийшла в ефір на своїй сторінці в Instagram, де повідомила, що її обдурив організатор Тарас Доненко, який займався організацією концертів. Він зник з усіма грошима за продані квитки.

Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук також став жертвою шахрая. Він розповів виданню Обозреватель, що шахрай не один рік втирався в довіру до українських артистів.

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"Разом ми провели близько ста концертів. Довгий час він виконував свої обов'язки, досить сильно втерся в довіру. А потім в якийсь момент забрав кошти із запланованих концертів у квиткових операторів і зник. Тільки з нас-це близько 3 млн 600 тисяч гривень. Ще є Злата Огневич, Тарас Чубай і Руслана", - розповідає він.

Артист також додає, що Доненко взяв гроші на оплату технічних витрат і нічого не сплатив. Просто втік з ними. Тепер у артистів склалася важка ситуація - тур проданий, а проводити його по-суті нема за що.

"І грошей немає. А скасувати концерти і повернути людям кошти не можемо, бо їх немає. Щоб не підвести шанувальників, ми взяли на себе відповідальність провести ці концерти. Доклали дуже багато зусиль і дякуємо всім нашим друзям, які допомогли. Наші виступи у Львові та Одесі пройдуть за розкладом. А інші концерти, заплановані на січень, змушені перенести на весну, щоб акумулювати певний бюджет – і таки їх відпрацювати. Тим часом ми сподіваємося, що шахрая знайдуть, він понесе відповідальність", - розповідає артист.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич вийшла в ефір на своїй сторінці в Instagram, де повідомила про те, що її обдурив організатор концертів і вона змушена скасувати свій тур.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич приміряла новий лук. Вона одягла чорну сукню, довжина якої ледь прикривала третину стегна артистки. Наряд був пошитий з чорної прозорої тканини на манер корсета, а ліф - прикрашений ніжним мереживом. Також Огневич одягла чорні рукавички вище ліктя, і чорні ж босоніжки. Романтичний образ з гарячими нотками ідеально підкреслив форми зірки.

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