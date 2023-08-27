Фаворит "Холостячки-2" одружився на копії Огнєвич: співачка відреагувала

Свечкоренко знайшов нове кохання - Валерію - майже одразу після того, як покинув телепроект.

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У мережі обговорювали зовнішню схожість Валерії і Злати / Колаж Главреда. Фото: Instagram zoryana_kirilenko, svechkorenko, ZLATA OGNEVICH

Один з фаворитів співачки Злати Огнєвич на телешоу "Холостячка-2" Роман Свечкоренко одружився з на 10 років молодшою за себе коханою Валерією Чернецькою.

Пара опублікувала перші світлини зі свята в Instagram. Молоде подружжя отримало чимало компліментів й вітань, зокрема і від самої Огнєвич. Остання обмежилась лаконічним коментарем на сторінці свого екс-кавалера: "Вітаю".

Весільну церемонію провели просто неба. Свечкоренко й Чернецька буквально замилували мережу сонячними і стриманими фото, на яких ніжно позували в обіймах.

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Валерія обрала довгу трендову сукню у кремових тонах та з відкритою спиною - пошиттям, актуальним для температури й сезону.

Водночас Свечкоренко віддав перевагу класичному темному костюму.

Наречені обмінялися обітницями біля лаконічної арки. Схоже, друзям і знайомим молодят такий вибір без надмірних прикрас і непотрібного "шику" дуже сподобався. Соцмережі Романа і Валерії заполонили вітання.

Холостячка-2 - хто такий Свечкоренко

Роман Свечкоренко був одним з фаворитів Злати Огнєвич на телешоу "Холостячка-2". Однак покинув проект і вже невдовзі знайшов нове кохання - на 10 років молодшу Валерію.

Через різницю у віці пару неодноразово критикували в мережі. Понад те, фанатам здавалося, що Валерія дуже схожа на Злату.

У жовтні 2022-го стало відомо про заручини пари. Для Романа - це вже другий шлюб. У нього є донька від першої дружини.

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