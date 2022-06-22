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Маша Єфросиніна розповіла про конфлікт зі свекрухою, який триває 20 років

22 червня 2022, 23:41

Ведуча впевнена, що ця трагедія в їхній родині повністю лежить на плечах мами її чоловіка.

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Маша Єфросиніна розповіла про стосунки зі свекрухою / instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча, громадська діячка та волонтерка Маша Єфросиніна прийняла рішення продовжити спільний з Олею Поляковою розважальний проєкт - ток-шоу Дорослі дівчатка, в якому вони обговорюють важливі питання з життя жінок, а також діляться особистими історіями.

Так у свіжому випуску у подруг зайшла розмова про стосунки з мамами їхніх чоловіків. Полякова похвалилася, що вони зі свекрухою були справжніми подругами.

У свою чергу Єфросиніна поскаржилася на те, що з мамою Тимура Хромаєва вона не спілкується вже 20 років, причому сама ведуча так і не знає, в чому ж конкретно причина такої холодності.

"Моя мама завжди говорила: "Взаємини свекрухи і невістки завжди залежать від свекрухи". Я багато за свої 19 років шлюбу чула це від різних людей, яким я довіряю. У моєму випадку сталося все навпаки. Це, на жаль, велика трагедія в нашій родині, яка не дозволяє нам спілкуватися всі ці 20 років. Це проблема і мого чоловіка, і моїх дітей, і всіх наших близьких людей... Ну, не захотіла вона вибудовувати такі відносини. ... Всі ці 20 років я навіть причин не знаю", - поскаржилася Маша.

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Раніше українська телеведуча і волонтерка Маша Єфросиніна показала справжнє обличчя Росії, країни, яка по-звірячому вбиває український народ.

Також вона хльостко звернулася до російського співака Сергія Лазарєва. Він, як відомо, в перші дні вторгнення в Україну, висловився проти війни і заступився за Україну. Однак йому довелося швидко "перевзутися", адже хейт російського народу і скасування виступів на користь Баскова, швидко приспали його совість.

Інші новини:

шоу-бізнес Маша Єфросиніна новини шоу бізнесу
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