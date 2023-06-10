Артистка оприлюднила кумедний мем, на який одразу відреагували її підписники.

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Мама Сердючки жорстко потролила ситуацію з акулою, яка з’їла росіянина/ instagram.com/v_serduchka

Акторка Інна Бєлоконь, яка є сценічною "мамою" Вєрки Сердючки, відреагувала на ситуацію з акулою, що нещодавно з’їла росіянина у місті Хургада в Єгипті.

Білоконь опублікувала на своїй сторінці в Instagram кумедний мем на цю тему. На оприлюдненій картинці вона сидить разом з Вєркою Сердючкою на надувному "банані" у вигляді акули. При цьому замість обличчя в акторки домальована морда акули.

Мем супроводжує фраза, яку нібито говорить Сердючка: "Мамо, ви задачу понялі?!"

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Підписники Білоконь одразу відреагували на такий жарт. Вони почали писати у коментарях, що Білоконь "як завжди, неперевершена". Також вони залишали наступні коментарі:

"Не зря вас, мамо, на акули водили у Барселоні",

"Мамо, ви як завжди, на всі 100%",

"Акули на боці України",

"Пророцтва збуваються".

Мама Сердючки потролила ситуацію з акулою і росіянином/ instagram.com/belokoninnaviktorovna

Раніше повідомлялося, що акула з'їла росіянина на очах у натовпу туристів у Єгипті. Генеральне консульство Росії в Хургаді повідомило, що загиблий був громадянином Росії – це був 23-річний Володимир Попов з підмосков’я.

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