УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Мама Сердючки жорстко потролила ситуацію з акулою, яка з’їла росіянина

Альона Вороніна
10 червня 2023, 16:05 оновлено 10 червня, 16:05
226
Артистка оприлюднила кумедний мем, на який одразу відреагували її підписники.
Мама Сердючки жорстко потролила ситуацію з акулою, яка з’їла росіянина
Мама Сердючки жорстко потролила ситуацію з акулою, яка з’їла росіянина/ instagram.com/v_serduchka

Акторка Інна Бєлоконь, яка є сценічною "мамою" Вєрки Сердючки, відреагувала на ситуацію з акулою, що нещодавно з’їла росіянина у місті Хургада в Єгипті.

Білоконь опублікувала на своїй сторінці в Instagram кумедний мем на цю тему. На оприлюдненій картинці вона сидить разом з Вєркою Сердючкою на надувному "банані" у вигляді акули. При цьому замість обличчя в акторки домальована морда акули.

Мем супроводжує фраза, яку нібито говорить Сердючка: "Мамо, ви задачу понялі?!"

відео дня

Підписники Білоконь одразу відреагували на такий жарт. Вони почали писати у коментарях, що Білоконь "як завжди, неперевершена". Також вони залишали наступні коментарі:

  • "Не зря вас, мамо, на акули водили у Барселоні",
  • "Мамо, ви як завжди, на всі 100%",
  • "Акули на боці України",
  • "Пророцтва збуваються".
Белоконь, Сердючка
Мама Сердючки потролила ситуацію з акулою і росіянином/ instagram.com/belokoninnaviktorovna

Раніше повідомлялося, що акула з'їла росіянина на очах у натовпу туристів у Єгипті. Генеральне консульство Росії в Хургаді повідомило, що загиблий був громадянином Росії – це був 23-річний Володимир Попов з підмосков’я.

Читайте також:

Вєрка Сердючка Андрій Данилко Інна Білоконь
Реклама

Головне за день

Все небо мерехтітиме: Україну накриють сильні дощі з грозами

Все небо мерехтітиме: Україну накриють сильні дощі з грозами

14:48 Синоптик
Арестович - про контрнаступ: "зраду" сіяти не можна, головний удар ЗСУ попереду

Арестович - про контрнаступ: "зраду" сіяти не можна, головний удар ЗСУ попереду

14:19 Україна
"Виграють місяць часу": росіяни можуть підірвати "Кримський Титан" – полковник

"Виграють місяць часу": росіяни можуть підірвати "Кримський Титан" – полковник

13:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:06

"Війна наздогнала її": в Одесі загинула жінка, яка виїхала зі знищеного Бахмута

16:35

Як варити рис, щоб він не злипся: карколомні секрети від досвідчених господиньВідео

16:26

Їм посміхнеться пані удача: 3 знака зодіака, яким сильно пощастить в липніВідео

16:13

Невтішна перевірка: у Києві лише 15% придатних бомбосховищ

16:05

Мама Сердючки жорстко потролила ситуацію з акулою, яка з’їла росіянина

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:57

Як погладити без праски: 3 секрета досвідчених господинь полегшать життя

15:38

Зниклих безвісти різко стало більше: МВС - про ситуацію на ХерсонщиніФотоВідео

15:27

Безіменний і вказівний: що можна сказати по пальцям рук про характер

15:23

"Демобілізувався": в Україні знищили командира бойовиків "Сомалі"

Реклама
15:20

В Одесу течія принесла цілі будинки з Херсонщини: з’явилися моторошні відеоВідео

15:11

"Настрій хороший": у Міноборони натякнули на успіхи ЗСУ на полі боюВідео

14:48

Все небо мерехтітиме: Україну накриють сильні дощі з грозамиВідео

14:25

Жінка налила оцет на рушники і показала, що з цього вийшло

14:19

Арестович - про контрнаступ: "зраду" сіяти не можна, головний удар ЗСУ попередуВідео

13:57

"Виграють місяць часу": росіяни можуть підірвати "Кримський Титан" – полковникВідео

13:54

Витекло 62% води: у Каховському водосховищі ситуація критичнаВідео

13:36

Любовний гороскоп на тиждень 12-18 червня: Овнам - пропозиція, Дівам - знайомствоВідео

13:25

Розгадають головоломку лише одиниці: треба за 9 сек. знайти собаку серед овець

13:00

"Контужений, але живий": колаборанта Сальдо догнала ракета на Арабатській СтрілціВідео

12:54

Кримський міст під прицілом: Світан сказав, коли ЗСУ розбомблять естакаду ПутінаВідео

Реклама
12:25

Крим залишиться без води з Північно-Кримського каналу - УкргідроенергоВідео

11:58

Росіяни атакували балістичними ракетами військовий аеродром на Полтавщині

11:39

Загадка для найкмітливіших: лише одиниці знайдуть злодія у лікарні

11:32

Камалія в міні шортах вигуляла дочок-двійнят

11:15

Ополченці Росії можуть увірватися до Криму, потрібно 10 тисяч військ - СвітанВідео

11:12

Навіщо 11 червня сіль ногами топтали в будинку: прикмети та найсуворіші заборони дняВідео

10:24

ЗСУ наступають, пробили оборону війск РФ на деяких ділянках - розвідка БританіїВідео

10:21

"Тіла сусідів плавають по вулицях": евакуйовані з Олешків розповіли про жахи потопуВідео

10:18

Неймовірна красуня: вічно молода Джессіка Альба показала свою дорослу дочкуВідео

09:30

Україна на саміті у Вільнюсі отримає дорожню карту до НАТО - МіноборониВідео

09:26

Скільки разів на тиждень потрібно мити голову: лайфхаки для здорового волосся

09:22

Рятують від води лише людей з паспортами РФ: у Генштабі розповіли про цинізм окупантівВідео

08:47

Троє загиблих, 26 поранених, серед яких діти: окупанти атакували Одесу дронамиВідео

08:40

Дати ганьби Росії влітку-2023: астролог розповів, коли російська армія сяде в калюжуВідео

08:37

Лукашенко готував армію до нападу на Україну, але план провалився - боєць ЗСУВідео

08:20

Медведєв не розуміє, чому російська армія ніяк не може розбити ЗСУПогляд

07:40

ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках, є часткові успіхи - ISWВідео

06:29

Що не можна носити жінкам за 60: 8 речей, з якими потрібно попрощатися назавжди

06:20

Які можуть бути переговори з державою-терористом?Погляд

05:50

Для чого п'ють чай з бергамотом: прості факти про напій, які ви не знали

Реклама
05:20

РФ може збільшити сили на Білгородщині: Самусь - про те, де ворог візьме окупантівВідео

04:40

"Росії не буде через 10 років": ситуація на Бєлгородщині зруйнує всю РФ – полковникВідео

04:00

Яке сьогодні свято 10 червня: що сталося в цей день і кого вітати

03:32

"Велосипед сепаратизму винайдений Путіним": експерт розповів, як створити "БНР"

02:42

У чому користь варення з кульбаб і як його приготуватиВідео

02:10

"На Заході дбають, щоб Путін не втратив обличчя": Огризко здивував подробицямиВідео

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи зупиняться російські добровольці в ШебекіноВідео

00:20

Грудні діти, кругом вода: Салем показав, як рятуються нещасні українці

00:10

Карколомний тест на IQ: лише генії знайдуть людину без маски на шаленій оптичній ілюзії

00:00

"Забути про існування": Горбунов закликав покарати міжнародні організаціїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти