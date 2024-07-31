Мама Христини Соловій відреагувала на "нецензурний" скандал зіркової доньки

Раніше Соловій переживала, як розповідатиме мамі про суд, який очікує на неї в Чорноморську.

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Христина Соловій суд - мама Христини Соловій відреагувала на скандал у Чорноморську / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій після виступу на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську потрапила у скандал: зі сцени артистка висловилася про стару назву міста з використанням обсценної лексики. Деякі городяни, які прийшли послухати музику з дітьми, обурилися такою поведінкою зірки, і написали на неї заяви в поліцію.

На Соловій склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство. Наразі вона очікує на рішення суду про міру покарання.

Сама співачка не розуміє, за що саме її судитимуть, і не знає, як описати цю ситуацію своїй мамі. Про це Христина написала у своєму блозі в Instagram.

Дивіться відеофрагмент із виступу Христини Соловій у Чорноморську, який призвів до скандалу:

Втім, про реакцію мами на суд Соловій переживала даремно - мама підтримала свою зіркову доньку в соціальних мережах. "Мама усе розуміє... Бо вірить у тебе, моя пташко", - написала Олександра Соловій.

Христина Соловій суд - мама Христини Соловій відреагувала на скандал у Чорноморську / instagram.com/soloviyka

Хто така Христина Соловій? Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

Хто така Христина Соловій / інфографіка: Главред

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