Максима Галкіна "убезпечили": коміка прибрали з чорного списку Мінкульту України

Діячі культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України - зі списку виключений Максим Галкін / instagram.com/maxgalkinru

У листопаді 2021 року російський актор, комік і шоумен Максим Галкін був внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, який складає Міністерство культури та інформаційної політики України за рекомендацією СБУ.

В якості причини включення артиста до переліку, "безпечники" назвали "достатні дані про його діяльність на шкоду Україні, зокрема, спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення умов для порушення територіальної цілісності нашої держави".

Подробиці цих даних спецслужби не розголошували, проте достеменно відомо, що після анексії Галкін як мінімум двічі відвідував Крим - на День Росії в 2014 році в складі журі музичного конкурсу П'ять зірок, і в серпні 2015 року.

Згідно з даними сайту Міністерства культури та інформаційної політики України, список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України, був востаннє змінений 21 червня 2022 року. З переліку був виключений Максим Галкін, ймовірно, за його антивоєнну позицію, і відкриту критику військової політики Кремля.

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Нагадаємо, раніше Максиму Галкіну до Дня народження несподіваний сюрприз піднесла Софія Ротару-заради його свята вона порушила довге мовчання і виголосила зворушливу промову.

Також шоумен в День свого народження поділився з шанувальниками рідкісним за останній час знімком своїх найбільших цінностей - дітей і дружини, співачки Алли Пугачової.

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