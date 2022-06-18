Софія Ротару порушила мовчання і звернулася до Максима Галкіна

Софія Ротару звернулася до Максима Галкіна зі зворушливою промовою / Колаж

Російський актор, комік і шоумен Максим Галкін сьогодні відзначає свій День народження - йому виповнилося 46 років. Сам себе артист привітав з цією подією вкрай лаконічно - на своїй сторінці в Instagram він опублікував селфі, на якому задумливо, з посмішкою на обличчі, дивиться в камеру, підперши голову рукою.

Підпис до знімка був дуже коротким - просто "46". Більш багатослівною виявилася Народна артистка України, співачка Софія Ротару, яка останнім часом випала з медіапростору.

У коментарях до фото Галкіна вона написала коміку тепле привітання з його святом: "Дорогий Максим! З днем народження! Будь здоровий і щасливий! Всіх тобі благ!❤️"

Незважаючи на опальне становище Галкіна в РФ, безліч російських артистів також написали коміку свої побажання: Гарік Харламов, Ірина Салтикова, Ігор Ніколаєв, Ксенія Собчак, Аліка Смєхова, Крістіна Орбакайте та ін.

Крім Софії Ротару з українських відомих особистостей Максима Галкіна з 46-річчям привітав також ведучий і журналіст Дмитро Гордон.

Софія Ротару привітала Галкіна з Днем народження / instagram.com/maxgalkinru

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Раніше опальний Максим Галкін привітав свою країну з Днем Росії, підкресливши, що любить лише ту її частину, яка про талановитих людей і дитячі спогади.

У той же час російська співачка Алла Пугачова агресивно відреагувала на цькування чоловіка в РФ. Раніше вона зробила заяву, що заступиться за Галкіна і розповість багато цікавого про владу, якщо від коміка не залишать у спокої.

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