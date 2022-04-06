"Люди переживають": Данилко зізнався, що після початку війни до нього звернулися Вайкуле, Катамадзе і Галкін

Співак також спілкується з Максимом Галкіним, який покинув РФ відразу після початку війни.
Український артист Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, назвав імена зірок шоу-бізнесу, які звернулися до нього після вторгнення Росії в Україну.
Данилко зізнався, що з багатьма з них він особисто не знайомий, але після 24 лютого російські зірки, що не підтримує кривавий путінський режим, самі дзвонили йому.
Список цих зірок не такий великий. Відомо, що артист спілкується з Максимом Галкіним, який зараз знаходиться в Ізраїлі.
"Мені дзвонила Лайма Вайкуле, писала Ніно Катамадзе, Олексій Панін, з яким ми не спілкувалися раніше. Люди переживають, беруть участь. Ми проходимо іспит і видно, хто є, хто. Є артисти, яких я бачити не хочу, і вони самі про це знають. Не дзвонять і не пишуть", - сказав співак в інтерв'ю Українській правді.
читайте такожАндрій Данилко назвав єдину умову для його зустрічі з ПутінимРаніше Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну. В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.
Також ми писали, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.
Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.
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