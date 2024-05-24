"Люди це розуміють": відомий український артист розкрив сутність Пугачової та Галкіна

Юрій Рибчинський висловив своє захоплення про Галкіна і Пугачову через їхню позицію щодо війни.

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Юрій Рибчинський здивував своїм ставленням до Пугачової та Галкіна / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Народний артист України та автор багатьох пісень Юрій Рибчинський розповів, як ставиться до російських артистів, які підтримали Україну після початку повномасштабного вторгнення країни-терориста РФ.

В інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Рибчинський висловив свою повагу до Пугачової, Галкіна, Арбеніної та Ахіджакової, які засудили війну і виїхали з Росії.

"Ще більше треба віддати мужності Арбеніній, Пугачовій, Галкіну, які не побоялися страшної машини. Це ж держава може вбити. Не дай бог що-небудь підсипати Аллі Пугачовій або Ахеджаковій. Люди це розуміють, але знайти в собі мужність і сказати цьому "дракону" ні - це потужно", - сказав артист.

Дивіться відео, де Рибчинський розповів про російських артистів:

Хто такий Юрій Рибчинський? Юрій Рибчинський - радянський і український поет, драматург, сценарист, один із засновників сучасної української естрадної пісні. Герой України, народний артист.

Поета по праву називають одним із засновників української естрадної пісні. Юрій Рибчинський пише для "зірок", але також наділений талантом відкривати нові імена.

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Зазначимо, син Максима Галкіна та Алли Пугачової не перестає дивувати своїми здібностями, нещодавно він похвалився змодельованою з гральних карт складною фігурою.

А також Максим Галкін показав архівні кадри програми "Лучше всех!", ведучим якої він був на російському "Первом канале" і подякував команді, яка тоді з ним працювала.

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