"Люди швидко закрили їм роти": Ксенія Мішина різко відповіла на образу керівників "Дизель Шоу"

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua/

Українська актриса Ксенія Мішина підтримала в соцмережах свого друга Миколу Федосенкова, колишнього співробітника "Дизель Студіо", який звинуватив керівників компанії в невиплаті гонорарів. У відповідь на це Єгор Крутоголов заявив, що "розчарувався" в актрисі, а його партнер Олексій Бланар нецензурно її образив.

"Наїзди на студію були, є і будуть. У тих, хто щось робить і робить це добре, завжди були люди, які заздрять і заважають. Але пішли вони всі слідом за рашистським військовим кораблем! - написав він у Facebook. - Завжди знав, що Мішина - (гуляща - ред.), але в якості політичної... бачу її вперше. Росте".

Актриса не стала відмовчуватися, але її відповідь була набагато більш стриманою.

"Нещодавно я зробила перепост свого друга про те, що Дизель Шоу не виплатили йому зарплату і у воєнний час просто перестали відповідати. По-перше, я особисто добре знаю Миколу, тому на 100% впевнена в чесності. По-друге, знаючи, в якій ситуації опинилися ті, хто працював в індустрії шоу-бізнесу, неважко зрозуміти, що люди переживають і знаходяться на межі, при цьому продовжуючи волонтерити і залишаючись патріотами. Відповідь на мою підтримку не змусила себе чекати. І для мене рівень цієї відповіді підтверджує якості цих людей і те, як вони можуть поводитися з іншими. Образити, обдурити, обмовити для них норма", - написала Мішина в Instagram-історіях.

Мішина розповіла, що вони з керівниками "Дизель Шоу" давно "умовно знайомі", і знайомство це не склалося.

"Перший раз вони важко переживали мою перемогу на" Танцях з зірками". Другий раз їх дуже зачепила моя "Холостячка". Але тоді люди, яким знайомий термін чоловічу гідність, закрили їм роти", - заявила актриса.

Мішина переконана, що всі звинувачення на адресу Крутоголова і Бланаря - правда. Також вона вважає, що їхні проекти погано впливають на світогляд українських телеглядачів.

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"Поки біля керма наших культурних проектів люди, які не знали ні про культуру, ні про етику, нам буде складно стати тими, ким ми хочемо. Тому що саме такі персонажі отруюють цінності людей з телеекранів. Все це дуже бридко і брудно, але добре, що вони показали своє справжнє обличчя. Тепер його бачите і ви. Висновки робіть самі, що інформаційно вживати і кому віддавати свою увагу", - підсумувала вона.

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