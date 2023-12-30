У сім'ї у зрадників Марченко і Медведчука народилася ще одна дитина

Відповідним фото на своїй сторінці поділилася невістка зрадників Катерина.

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Невістка Медведчука і Марченко народила другу дитину / Колаж Главред, фото СБУ, скріншот Facebook

Невістка скандальної Оксани Марченко, яка зрадила Україну разом зі своїм чоловіком Віктором Медведчуком і ганьбилася на весь світ своїми зверненнями до світових лідерів, стала мамою вдруге.

Дружина сина Марченко Катерина поділилася кадрами з фотосесії, де тримає на руках новонароджену дитину.

За інформацією Таблоїд, вона одягнена в різнокольорову сукню з мереживом. Біля неї також можна побачити старшу дитину пари. Відзначимо, що побіжне сімейство, завдяки яким, зокрема, в Україні йде війна, проживає в терористичній Москві.

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Невістка Оксани Марченко народила другу дитину / Фото таблоїд

Як відомо, невістка Марченка вже виховує сина Віктора, якого вона народила у 2021 році від Богдана Марченка. Дитину назвали на честь побіжного Медведчука.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, чим займається невістка зрадника України і втікача - Віктора Медведчука і його ганебна

дружина - Оксани Марченко.

Раніше в мережі також з'явилася інформація про те, що невістка Марченко вагітна другою дитиною. Тоді вона поділилася кадрами з фотосесії, де було добре видно її вагітний живіт.

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