За Лоліту взялися серйозно і намагаються всіляко завершити кар'єру співачки в Росії.

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Путіністка Лоліта скоро позбудеться всіх своїх концертів / Колаж Главред, фото Instagram / lolitamilyavskaya

Путіністка і зрадниця України, російська співачка Лоліта, схоже, може попрощатися зі своєю музичною кар'єрою.

За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, зірці продовжують скасовувати концерти у терористичній Росії, через участь у "Голій вечірці" блогерки Івлєєвої.

Так, стало відомо, що в Омську вирішено скасувати концерт співачки Лоліти Мілявської. І хоча офіційна причина - непідписання договору на надання зали, насправді це вже не перший концерт, який скасовують артистці.

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"До цього козаки написали листа, в якому заявили, що завжди виступали проти пропаганди сексуалізованих збочень і не розуміють, чому в Омську визнали гарною ідеєю проводити концерт Мілявської, яка брала участь в "голій " вечірці телеведучої Анастасії Івлєєвої. Пізніше концерт після через це звернення скасували", - пише Російський 5 канал.

Нагадаємо, раніше у Генпрокуратуру звернувся глава "Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією" (ФПБК) Віталій Бородін, який нагадав, що у співачки крім російського є ізраїльський паспорт.

До слова, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий".

Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало страшно і безглуздо.

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