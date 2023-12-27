LOBODA з дитячий хором заспівала відому українську пісню

Святкове муд-відео з українським культурним кодом стало імпульсивною мрією про безтурботність, зізналася Лобода Главреду.

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LOBODA заспівала з дитячим хором "Щедрика" Леонтовича / колаж: Главред, фото: Прес-служба LOBODA

Світу складно уявити зимові свята без пісні "Carol of the bells", вона ж "Щедрик" авторства легендарного українського композитора Миколи Леонтовича. Багато хто з артистів напередодні Нового року представляє власні версії мелодії, відомої кожному.

Наприклад, в цьому році на Різдво LOBODA виконала "Щедрика" разом з дитячим хором. Більше 100 юних артистів з дитячого хору Riga Cathedral Boys Choir і ризької школи Ita kozakēviča виводили трепетні ноти пісні, яка стала синонімом різдвяного дива.

Святковий відео-сюрприз для фанатів Лобода представила на своєму YouTube-каналі. Зйомки за сприяння латвійсько-української команди пройшли в одному з найстаріших музеїв Риги.

Співачка зазначила в коментарі Главреду, що при створенні нового звучання відомої пісні керувалася бажанням підтримати українську культурну спадщину. Не обійшлося, звичайно, і без мрії про новорічне диво.

"Це було імпульсивне бажання порадувати - схоже на те, що виникає, коли хочеться вручити найкращий новорічний подарунок коханій людині. Мені дуже хотілося подарувати шанувальникам посмішку, нехай недовгу, але щиру мить безтурботності та радості, яка буває тільки в дитинстві. Нам усім варто частіше туди повертатися", - впевнена LOBODA.

Дивіться відео "Щедрика" у виконанні LOBODA та дитячого хору:

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