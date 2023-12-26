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"Перевіряли два лікарі": Клопотенко розповів, як непросто було готувати для Першої леді

Дмитро Відоменко
26 грудня 2023, 20:58
Український кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко згадав, як разом з Першою леді України Оленою Зеленською розробляв шкільне меню.
Клопотенко, Зеленська
Клопотенко розповів, як готував для першої леді / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко згадував про часи, коли разом з Першою леді України Оленою Зеленською розробляв нове шкільне меню. Про це він розповів у YouTube-проекті ТСН "поодинокі".

"Для Олени [Зеленської – Главред] я готував тільки, коли ми дегустували шкільне меню. Адже навіть коли готуєш шкільне меню, приходять чотири Служби безпеки, два санепідемлікарі з Держспоживслужби, беруть мазки. Ти не можеш просто людей погодувати", - каже Клопотенко.

Також він зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну процес перевірки їжі першої леді ще більше ускладнився.

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Клопотенко, Зеленська

"Зараз під час повномасштабного вторгнення я навіть подарунок не зміг передати. Не приймають. Баночку варення, яка у мене вісім років стоїть, тому що остання банка варення з моєї партії, яку я останню зварив, я їй подарував. Вони сказали, що не передадуть, бо не можна. Раптом там якась отрута або ще щось. Такі правила", - підсумував Клопотенко.

Нагадаємо, раніше пропагандисти країни-окупанта зганьбилися фейком про Олену Зеленську та її шопінг в магазині Cartier, на який вона нібито витратила космічну суму грошей.

Також перша леді України поділилася своїм "егоїстичним" бажанням щодо Володимира Зеленського, яке виникло у неї під час повномасштабної війни в країні.

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Володимир Зеленський Євген Клопотенко новини шоу бізнесу
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