Лія Меладзе розповіла про пухлину в стегні: "Кульгала чотири роки"

Лія Меладзе пережила пухлину в стегні / instagram.com/meladzeliya

Середня дочка продюсера і композитора Костянтина Меладзе Лія Меладзе розповіла про пухлину, яку виявили в її стегні.

17-річна співачка погано ходила довгий час, поки її батько не помітив, що з нею щось не так. Це сталося влітку 2021 року.

"Кульгала чотири роки, і потім мій тато почав помічати. Він не зрозумів взагалі, чому я так ходжу, начебто лівою стороною постійно спираюся об підлогу. Мене хилить постійно кудись",- згадує Лія.

Меладзе відправив дочку на МРТ, і результати аналізів показали, що у неї в стегні пухлина, що вимагає видалення. Дівчину поїхала на операцію до Німеччини. Хоч пухлина і виявилася доброякісною, лякати підлітка заздалегідь батьки не стали - сказали, що просто необхідно вправити суглоб.

Про її справжній діагноз Лія дізналася лише під час реабілітації, коли їй якийсь час довелося пересуватися на милицях.

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"Так, я дізналася про це, коли вже все було добре. Але у мене не було страху перед раком", - каже Лія.

Та безслідно цей досвід для неї не пройшов. За словами дівчини, операція надала їй сил написати першу авторську пісню і показати свій талант на вокальному шоу Голос країни.

Середня дочка Меладзе на сліпих прослуховуваннях зуміла розгорнути до себе всі чотири тренерських крісла і вирішила продовжити участь у конкурсі під керівництвом Наді Дорофєєвої.

Дивіться виступ Лії Меладзе на сліпих прослуховуваннях шоу Голос країни-12:

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