Лідер гурту Друга ріка звалився зі сцени на глядачів

Зате тепер точно відомо, співає Харчишин наживо чи під фонограму.

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Валерій Харчишин новини - Харчишин впав зі сцени у Львові / колаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Український співак і лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин під час концерту у Львові здивував шанувальників акробатичним номером. Щоправда, незапланованим.

Так, під час виконання пісні "Вже не сам", артист походжав сценою, і не помітив, як вона скінчилася. Тоді Харчишин просто ступив у порожнечу.

Він упав на глядачів, які швидко допомогли йому піднятися на ноги. Судячи з усього, співак не зазнав серйозних травм і пошкоджень - вставав він із широкою посмішкою на обличчі.

При цьому Харчишин проявив чудеса професіоналізму: він не став переривати виступ і продовжив співати, як ні в чому не бувало, під схвальні вигуки шанувальників.

Дивіться відео падіння Валерія Харчишина зі сцени:

Хто такий Валерій Харчишин? Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

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