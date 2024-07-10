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Лідер гурту Друга ріка звалився зі сцени на глядачів

Анна Підгорна
10 липня 2024, 13:16
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Зате тепер точно відомо, співає Харчишин наживо чи під фонограму.
Валерий Харчишин
Валерій Харчишин новини - Харчишин впав зі сцени у Львові / колаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Український співак і лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин під час концерту у Львові здивував шанувальників акробатичним номером. Щоправда, незапланованим.

Так, під час виконання пісні "Вже не сам", артист походжав сценою, і не помітив, як вона скінчилася. Тоді Харчишин просто ступив у порожнечу.

Він упав на глядачів, які швидко допомогли йому піднятися на ноги. Судячи з усього, співак не зазнав серйозних травм і пошкоджень - вставав він із широкою посмішкою на обличчі.

При цьому Харчишин проявив чудеса професіоналізму: він не став переривати виступ і продовжив співати, як ні в чому не бувало, під схвальні вигуки шанувальників.

Дивіться відео падіння Валерія Харчишина зі сцени:

Хто такий Валерій Харчишин?

Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

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