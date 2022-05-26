Потап висміяв Кадирова за погрози "взяти Польщу за шість секунд"

Потап відповів на погрози Кадирова Польщі / Фото instagram.com/realpotap

Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) висміяв главу Чечні Рамзана Кадирова, який відзначився черговою неадекватною заявою. Ватажок "TikTok-військ" заявив, що "питання з Україною вирішене" і наступна на черзі - Польща, яку російські окупанти нібито зможуть захопити "за 6 секунд".

Потап нагадав, що Путін збирався і Україну захопити за три дні, але зазнав невдачі.

"Не ганьбіться вже розповідями про Польщу", - порадив Потап Кадирову в Instagram.

Крім того музикант назвав російську мову "недоукраїнською".

"Напишу на недоукраїнській... натикаюся на коментарі "вчіть польську" тощо. Та нам вчити її навіть не треба, у нас один корінь з польською та білоруською мовами. Так, між Україною і Польщею в усі часи було протистояння, але в момент, коли "раша" напала на нас, вони дійсно показали, що вони - братський народ! У всьому! Прийняли, підтримали, допомагають усім! Зброєю, гуманітаркою тощо! Ось Поляки нам брати навіки! Не можете взяти Україну, хоч не ганьбіться вже розповідями про Польщу", – заявив музикант.

У коментарях під публікацією артиста користувачі висміяли говір Кадирова, який в кожному реченні по кілька разів вживає слово "дон". У Мережі навіть з'явилася версія, що у Кадирова такі проблеми з промовою викликані психічним захворюванням.

Як повідомляв Главред, раніше продюсер і музикант Потап висловився про колег, які колись виступали з ним на одній сцені, а тепер підтримують криваву війну Росії проти України.

Також він розповів, як росіяни кілька разів пропонували дуету "Потап і Настя Каменських" виступати на Євробаченні від Россії.

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