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Залишилося тільки згарище: згорів заміський будинок відомої української ведучої

Анна Підгорна
6 вересня 2024, 18:41
279
Даша Малахова показала, у що перетворився її затишний прихисток.
Даша Малахова
Даша Малахова новини - у Даші Малахової згорів заміський будинок / колаж: Главред, фото: instagram.com/dashamalakhova

Українська акторка, ведуча і громадська діячка Даша Малахова пережила вкрай неприємну пригоду. У своєму блозі в Instagram вона повідомила, що її заміське майно серйозно постраждало через пожежу.

У вогні опинилися будинок, лазня і склад. Він дивом залишився цілим, а ось решту відновити буде складно.

Втім, Малахова намагається залишатися оптимісткою, і рішуче налаштована обзавестися новим будиночком. Разом із коханим вона вже обирає дизайн для майбутнього житла, дякує підписникам за турботу та закликає не турбуватися за неї.

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"Цієї прекрасної будівлі немає. Триває експертиза. Тепер ось так. Але ми все відбудуємо. У нас з Сергієм згоріла лазня. Ми не засмучуємося. Це нічого. До речі, сарай не згорів. Дякуємо за співчуття, але все добре. Ми це легко подолаємо. Ми поки що будемо шукати проєкт і відбудовувати будинок, який згорів. Я постійно кажу, що не треба сумувати чи гніватися, а відпускати. Ми рухаємося далі. Всі нас підтримали, хочуть грошей дати чи щось безкоштовно… Нам нічого не треба. Ми впораємося, все буде нормально, вирулимо. Намагатимемося за власні кошти відбудувати, на вулиці війна", - розповіла Даша Малахова.

дом Даши Малаховой
Даша Малахова новини - у Даші Малахової згорів заміський будинок / instagram.com/dashamalakhova
дом Даши Малаховой
Даша Малахова новини - у Даші Малахової згорів заміський будинок / instagram.com/dashamalakhova

Хто така Даша Малахова?

Дар'я Малахова - українська акторка театру і кіно, телеведуча, громадська діячка, письменниця, рестораторка. Засновниця проєкту "Картата Потата", школи Claris Verbis і благодійного фонду Educare. Донька засновника Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова.

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