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Куди дивиться мама: 12-річна донька Бекхемів показала перше татуювання

Анна Підгорна
12 липня 2023, 02:45
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Харпер Севен "спалила" дружина її старшого брата Нікола Пельтц.
Вікторія Бекхем, Девід Бекхем, Харпер Бекхем
Харпер Бекхем показала однакові тату з Ніколою Пельтц / колаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Єдина донька світської левиці і дизайнера Вікторія Бекхем та футболіста Девіда Бекхема Харпер Севен днями відсвяткувала свій 12-ий День народження. З сім'єю дівчинка святкувала в кафе Prada, а пізніше - в Діснейленді.

В цілому це було звичайне свято для дівчинки молодшого підліткового віку, якби не одне "але". Дружина старшого брата Харпер, Брукліна Бекхема, акторка Нікола Пельтц, схоже, зробила дівчинці дуже дорослий подарунок.

На своїй сторінці в Instagram Нікола показала безліч фото з Харпер, яку називає своєю молодшою сестрою, і написала для неї миле привітання: "З днем народження, моя маленька сестричка Харпер Севен. Ти найивовижніша дівчинка, мені так пощастило, що ти є в моєму житті. Я люблю тебе навіть більше, ніж ти думаєш! (Чи можемо ми завжди бути разом??)"

відео дня

Серед знімків виявився один, який у багатьох викликав занепокоєння: на ньому Нікола і Харпер позують з однаковими татуюваннями - у Пельтц крихітний метелик на попереку, а у Бекхем-молодшої на ребрах.

Звичайно, в коментарях під фото шанувальники селебрітіс сподіваються, що це всього лише перевідна картинка, проте до кінця впевненості немає - у всіх Бекхемів є тату, а у Девіда їх цілих 50 штук.

Нікола Пельц, Харпер Бекхем
Харпер Бекхем показала однакові тату з Ніколою Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltzbeckham/

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