Ксенія Мішина розповіла про стосунки сина з батьком, якого він вперше побачив під час війни

ЖВЛ акторка зізналась, що повернення в її життя чоловіка з минулого було для неї складним питанням.

Ксенія Мішина розповіла про стосунки її сина Платона з батьком / Прес-служба

З понеділка по п’ятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна телеглядачі можуть побачити новий сезон програми про життя знаменитостей ЖВЛ. У сюжетах покажуть героїв нашого часу - гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих гостей, які під час повномасштабного вторгнення активно проявили свою громадянську позицію.

Переможниця Танців з зірками, українська акторка Ксенія Мішина сама виховує сина Платона. З батьком дитини артистка розійшлась, коли була на 7 місяці вагітності. Весь цей час колишній чоловік не брав участі у вихованні Платона. Втім, під час повномасштабної війни, він знайшов номер телефону Мішиної і попросив про зустріч. Як виявилось, чоловік захотів відновити спілкування з 10-річним сином. Акторка погодилась.

"Хто я така, щоб не дозволити познайомитись з батьком? Дитина сама зробила висновки після проведенного разом часу. Я з Платоном все проговорила, щоб уникнути травм. Але не виключаю, не все зараз вийде пропрацювати і в майбутньому це може дати про себе знати. Я сприймаю це як задачу, яку він повинен вирішити в своєму житті", - розповіла акторка в ЖВЛ про зустрічі сина з батьком.

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Ксенія Мішина в ЖВЛ зізналась, що батькові не вдалось налагодити стосунки з сином. Це був останній раз, коли акторка давала шанс колишньому чоловікові бути присутнім в її житті та Платона.

"Ми зустрічалися, але я знову помахала ручкою. Людина не змінилася. Скажу так, не закритий гештальт був більше в мене, ніж в сина. Я розуміла, що йому потрібна я, а не дитина. Все це погано впливає на сина, він починав питати: А чому ось так? Крім того, нова сім’я колишнього почала качати якісь права. Я сказала: ні, це не про мене", - прокоментувала артистка.

Про стосунки Ксенії Мішиної з батьками, які живуть в окупованому Криму, та схуднення акторки, яке активно обговорювали в соцмережах - дивіться в інтервʼю для ЖВЛ.

Нагадаємо, нові випуски ЖВЛ можна подивитись з понеділка по пʼятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна. Ведучими нового сезону стали Віра Кекелія та Тімур Мірошниченко.