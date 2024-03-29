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Красуня-дружина Раяна Гослінга зізналася, чому кинула кар'єру в кіно

Дмитро Відоменко
29 березня 2024, 02:00
Єва Мендес дала великий коментар про свій шлюб із Раяном Гослінгом і розповіла, чому вона практично не знімається в кіно.
Мендес, Гослінг
Гослінг і Мендес разом уже багато років і виховують двох доньок / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Американська акторка Єва Мендес зізналася, що пожертвувала кар'єрою заради їхнього з актором Раяном Гослінгом шлюбу і двох дітей. Про це вона розповіла в інтерв'ю Today.

"Для мене це було очевидним. Мені дуже пощастило, що я можу проводити час із дітьми", - сказала Мендес.

Щоправда, незважаючи на те, що більшість свого часу та уваги жінка приділяє сім'ї, вона не зовсім відмовляється від кар'єри артистки та моделі. Мендес каже, що відкрита до пропозицій про роботу, проте в жодному разі не готова до далеких поїздок.

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Вона також згадала, як із чоловіком домовилися про розподіл ролей у родині.

"Це було щось на кшталт невербальної угоди. "Окей, він працюватиме там, а я працюватиму вдома", - вирішили ми", - зізналася Мендес, яка свого часу знімалася у великих голлівудських фільмах на кшталт "Тренувальний день" або "Копи в глибокому запасі".

Хто такий Раян Гослінг?

Раян Томас Гослінг - американо-канадський актор. Відомий за ролями в незалежних фільмах і великих студійних проєктах різних жанрів. Збори фільмів за його участю склали понад 1,9 мільярда доларів. Володар багатьох нагород, включно із "Золотим глобусом", і номінант трьох "Оскарів" і одного BAFTA, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік уже має двох дітей - сина та доньку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалем, молодшим за неї на 21 рік. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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