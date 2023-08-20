Козловський тимчасово повернувся до Києва з фронту: що сталося

Мобілізований співак Віталій Козловський, який нещодавно вступив до лав Нацгвардії, повернувся до Києва - тимчасово, проїздом на концерт у Рівному.

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Козловський тимчасово повернувся до Києва - проїздом на концерт у Рівному / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український попспівак Віталій Козловський, який нещодавно несе став нести службу в Нацгвардії, тимчасово повернувся до Києва – проїздом на концерт у Рівному. Відповідний пост з'явився в Instagram-блозі артиста.

Після виступу Козловський планує повернутися на фронт. Він зізнався, що вперше відчув вражаючий контраст між передовою і життям в неприфронтових містах. Козловський заінтригував фанатів, що повернувся до столиці з "важливою місією", але став розкривати її суть.

"Під'їжджаю до Києва. Дивлюся на місто і тільки зараз остаточно усвідомлюю, що відбувається там і наскільки це інше життя. Я приїхав на кілька днів з дуже важливою метою! Що саме? Поділюся з Вами найближчим часом. Ще на день відправлюся в Рівне. Там буде виступ, з якого зможу придбати необхідне для передової", – написав Козловський.

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Після того, як завдання буде виконане, співак з усім купленим повернеться далі нести службу – до побратимів, яких називає просто "своїми".

Нагадаємо, у червні 2023 року український співак Віталій Козловський отримав повістку. У пресслужбі артиста повідомили, що він відвідав військкомат і успішно пройшов військово-лікарську комісію, і чекає відправки в частину.

Через тиждень Козловський попрощався з цивільним життям, і змінив мікрофон на зброю, з якою він захищатиме країну від окупантів. Сам співак такими метаморфозами, мовляв, нітрохи не засмучений.

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