Королівський палац "відрізав" Меган Маркл від принца Гаррі

Схоже, що стосунки королівської сім'ї до принца Гаррі та Меган Маркл починають теплішати.

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Принца Гаррі вперше привітали з днем народження / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Король, принц і принцеса Уельські публічно привітали принца Гаррі з 40-річчям.

Букінгемський і Кенсингтонський палаци опублікували пости у своїх соціальних мережах з різницею в кілька годин, у той час як герцог Сассекський готувався до святкування в Каліфорнії.

Як пише The Daily Mail, це був перший раз за три роки, коли королівська сім'я відзначила його день народження в X і Instagram - як вони роблять для всіх членів королівської сім'ї, які працюють, - і два роки відтоді, як вони востаннє згадували його в будь-якій якості.

відео дня

Принц Гаррі / інфографіка: Главред

Кумедно, що обрана фотографія Гаррі, зроблена, коли він був членом королівської сім'ї, що працює, у 2018 році, була зроблена під час візиту до стартапу в Дубліні з Меган поруч із ним. Але це зображення обрізали, прибравши звідти Меган.

Оригінальне фото можна подивитися тут

Фото, яке опублікував Кенсингтонський палац тут

Пости про день народження з'явилися одразу після рішення Гаррі не включати новий розділ про своє відчуження від сім'ї в майбутнє видання в м'якій обкладинці його мемуарів Spare ("Запасний"). Це стало несподіванкою, але приємною для Букінгемського палацу.

Незважаючи на те, що Чарльз розсерджений і сповнений рішучості не вплутуватися в деякі з найбільш кричущих звинувачень Гаррі, він ніколи повністю не закриє двері перед своїм молодшим сином.

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Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі та Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.

Як відомо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

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